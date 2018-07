Flipkens va "tenter de mettre des bâtons dans les roues" d'Ostapenko

Kirsten Flipkens (WTA 45) va tenter de continuer sur la lancée de sa bonne forme sur gazon, jeudi, pour se hisser pour la quatrième fois de sa carrière au troisième tour à Wimbledon. La Campinoise, 32 ans, finaliste du tournoi WTA de Rosmalen et lauréate du tournoi ITF de Southsea, défiera ainsi Jelena Ostapenko (WTA 12), 21 ans, lauréate de Roland Garros l'an dernier.

"Ce n'est pas une joueuse qui va me faire de cadeau, mais je serai prête", a confié Kirsten Flipkens. "J'étais un peu inquiète au niveau physique après les efforts fournis à Southsea, mais ma victoire contre Watson m'a rassurée. Je tiens vraiment la forme que je voulais pour Wimbledon. Tout le monde sait combien ce tournoi me tient à cœur, même si je dois dire que les courts cette année sont dans un état pitoyable. Le gazon se détache très facilement en fond, au point qu'on se croirait déjà en deuxième semaine".

Il s'agira de la quatrième confrontation entre Kirsten Flipkens et Jelena Ostapenko. 'Flipper' s'est toujours imposée jusqu'à présent, mais cela remonte à 2014 et à 2015, à une époque où la Lettonne était encore une petite bleue sur le circuit. Cette fois, si la native de Geel venait à gagner sur le gazon londonien, ce serait un exploit.

"À l'époque, elle était encore jeune et j'étais assez facilement parvenue à dérégler son jeu", a ajouté Flipkens. "Ici, je sais que ce sera une autre histoire. Elle a pris du galon. Elle frappe toujours fort dans la balle, mais elle est devenue plus patiente. Elle pratique plus un tennis pourcentage. Et elle joue également bien sur gazon (Ostapenko a atteint les quarts de finale l'an dernier à Wimbledon, ndlr). Ce sera à moi de parvenir à lui mettre des bâtons dans les roues. De toute façon, il faudra commencer par bien servir et bien retourner, car sans ça, j'aurai le couteau sous la gorge."