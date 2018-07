Flipkens écarte Watson et passe avant la nuit

Kirsten Flipkens a battu la Britannique Heather Watson (WTA 111) au premier tour de Wimbledon. Flipper a remporté sa rencontre en deux sets 6-4, 7-5 et poursuit sa route sur le gazon londonien.



Avec un break de chaque côté et une avalanche d'égalités, les quatre premiers jeux sont très disputés ... et partagées équitablement (2-2). Kirsten fait ensuite la différence à 3-3 sur le service de Watson. Elle conserve sa mise en jeu et empoche le premier set après un jeu blanc (6-4).



La 45e joueuse mondiale, en pleine confiance après sa finale à Rosmalen et son titre à Southsea (ITF), ne relâche pas la pression et débute la deuxième manche avec un 3-0 (dont deux breaks) bien tassé. Le match n'est pourtant pas plié. Watson aligne les 4 jeux suivants pour repasser devant (3-4). Sans paniquer, Flipkens se ressaisit à temps (4-4). Aucune des deux joueuses ne veux lâcher. La Britannique se procure même une balle de set dans un 10e jeu à rallonge. Kirsten s'arrache garde son service et réalise le break pour mener 6-5. Elle ne tremble pas et met fin au duel.



Au 2e tour, notre compatriote, demi-finaliste à Wim en 2013, affrontera la Lettone Jelena Ostapenko qui a écarté une autre Britannique : Katy Dunne (6-3, 7-6).