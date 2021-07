Finale Wimbledon 2020 : Novak Djokovic bat Matteo Berrettini et remporte son 20e Grand Chelem

Novak Djokovic a remporté la finale de Wimbledon face à Matteo Berrettini. Il rejoint le club très serré des joueurs ayant gagné 20 fois un Grand Chelem au cours de leur carrière.

►►► À lire aussi : toute l’actualité tennis

Matteo Berrettini obtient une balle de break dès le premier jeu, mais Djoko s’en sort pour empocher le premier jeu du match. L’Italien égalise sans le moindre souci, 1-1. Il a bien débuté sa rencontre et met de nouveau le Serbe en difficultés sur sa mise en jeu 0 – 30. Mais Nole s’en sort encore. Et c’est à son tour d’obtenir une balle de break. Toujours serein, Berrettini la gomme d’un ace audacieux. Mais le numéro mondial obtient une nouvelle occasion de break qu’il parvient à saisir cette fois, 3-1 et puis 4-1 avec une confirmation sur son propre service. L’Italien ne se relâche pas, il parvient à réduire l’écart 4-2. Djokovic garde le cap 5-2. Il se procure ensuite une première balle de set sur le service de Berrettini. Qui se bat courageusement pour revenir à 5-3, mieux encore il revient à 5-4 et même à 5-5 ! L'Italien réalise une superbe remontée qui pourra lui donner confiance pour la suite de la rencontre. Cette manche spectaculaire se décidera au tie-break, assez logique vu sa physionomie. Et au bout de ce premier jeu décisif, c’est bien Matteo Berrettini qui parvient à tirer son épingle du jeu 7-4. Le neuvième joueur mondial frappe un grand coup.

Dans le deuxième set, Novak Djokovic réagit en numéro un mondial. Comme à son habitude quand il est malmené il devient presque injouable. Les jeux défilent, c’est 4-0 en vingt minutes. Puis 4-1 et 5-1. Mais une nouvelle fois il ne faut pas enterrer Matteo Berrettini trop tôt puisqu’il revient à 5-4. Mais cette fois, le Serbe possédait deux breaks d’avance et cela fait la différence. Il remporte le set 6-4.

Le début de troisième manche est le plus équilibré jusque-là. Djoko est encore le premier à breaker pour mener 3-1. Mais Berrettini ne le laisse pas s’échapper, 3-2, 4-2 et puis 4-3. Le jeu se ressert, Nole fait toujours la course en tête et le spectacle est lui toujours au rendez-vous. Djokovic sert pour prendre les devants dans ce match à 5-4. Et il y parvient. Il prend cette finale en mains, mais son valeureux adversaire a des raisons de continuer à y croire.

Le quatrième set ramène l’équilibre dans la partie. Le premier jeu est remporté par Berrettini, Djoko le rattrape sur une faute de l’Italien, 1-1. Berrettini se montre solide et monte à 2-1 mais est rapidement remonté par Djoko, 2-2. Il ne lâche rien, service gagnant extérieur de l’Italien qui lui permet de rester devant dans ce set, 3-2. Le Serbe ne se laisse pas faire, sous les yeux épatés du public et de son adversaire, il va chercher le jeu et ramène le score à 3-3. Djoko a des ressources, il ne lâche rien et prend le dessus sur un break, 4-3. Break confirmé pour Djokovic, 5-3. Berrettini sert pour le match. L'Italien sauve deux balles de match mais ça ne suffit pas, Novak Djokovic est vainqueur.