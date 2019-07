Federer, impérial face à Nadal, s'offre une 12e finale londonienne après 5 balles de match

Le résumé de la rencontre

La rencontre commence plutôt bien pour les deux joueurs, qui font ce qu’il faut pour remporter leur mise en jeu. Ils y parviennent sans la moindre balle de break jusqu’au huitième jeu. Sur le service de l’Espagnol et donc en faveur du Suisse. Les deux hommes nous offrent alors un très beau rallye avec, à son terme, le point en faveur de " Rafa ". Qui enchaîne et égalise, 4-4 dans cette rencontre très équilibrée jusque-là. D’ailleurs, assez logiquement cette première manche doit se décider au tie-break. Qui est lui aussi serré, du moins au début. Federer sort quelques coups de génie pour prendre le dessus et mener un set à rien, 7-6 (7-3).

Dans le deuxième set, c’est Rafael Nadal qui se procure les premières balles de break. Sans parvenir à en convertir une… Federer l’imite sur le jeu de service suivant de l’Espagnol… Lui aussi sans succès. Rafa mène ensuite 0-40 sur le service du Suisse et cette fois c’est la bonne. Il prend l’avance dans ce set, 3-1 et confirme sur son service, 4-1. Roger commet un peu plus d’erreurs et Rafa en profite. Il breake de nouveau et puis enchaîne… Le set s’accélère, alors que Federer ne frappe plus dans la balle. 6-1 en faveur de Nadal, une manche partout.

Roger Federer se reprend dès l’entame du troisième set. Voilà qui rassure un peu sur l’état physique du numéro trois mondial. Il remporte facilement ses mises en jeu et offre de nouveau de la résistance sur celles de son adversaire. Il breake d’ailleurs en premier dans le troisième set, 3-1. Nadal se procure ensuite des balles pour contre breaker d’emblée. Les deux hommes se mènent alors une bataille acharnée. Le Suisse tient bon et confirme finalement son break. C’est alors au tour de l’Espagnol de perdre un peu le fil de la rencontre, avec plusieurs balles de double break pour Roger… Mais Nadal se rebiffe pour rester dans ce troisième set, il remporte son jeu, 4-2. Il bataille à nouveau sur son service suivant et l’emporte également. Federer sert alors pour le troisième set et réalise un jeu parfait pour le décrocher, 6-3. Le numéro 3 mondial mène deux manches à une.

La tension est palpable dès de début du quatrième set qui s'annonce grandiose. Et le premier à breaker est de nouveau Federer. Nadal n’a plus l’air très serein. Les deux joueurs nous offrent encore de très belles phases de jeu, mais le match penche de plus en plus en faveur du Suisse. Ce dernier mène 3-1, il parvient à confirmer son break. Nadal montre beaucoup de signes de nervosité, inhabituels en son chef. L’enjeu d’une finale dans ce tournoi qu’il affectionne semble un peu trop lourd à dissimuler pour le Majorquin. Rafa parvient à rester dans le set mais il n'arrive pas à se procurer une seule balle de break. À 5-3 service Nadal, Federer obtient lui sa première balle de match. Bien sauvée par l’Espagnol. Même chose pour la deuxième opportunité du Suisse. La bataille continue à être sublimée par ces deux sportifs incroyables… A chaque point sauvé, " Rafa " exulte. Il parvient à remporter son jeu et force Roger à servir pour le match et une douzième finale aux Internationaux de Grande-Bretagne.

Et c’est alors que la Nadal se procure sa première balle de break du set… 30-40 en sa faveur. Place alors à un très bel échange, avec une tension incroyable sur le court. Mais Nadal envoie la balle dans le filet et Roger s’en sort. Il enchaîne ensuite pour se procurer une troisième balle de match. Sur son service cette fois. Une nouvelle fois sauvée magistralement par un Nadal affamé. Federer délivre alors un nouvel ace pour une quatrième opportunité de rejoindre la finale. Celle-ci est encore sauvée… et de quelle manière! Les échanges sont d’une rare intensité. Le court entier retient son souffle. Le Suisse se procure une cinquième balle de match avec un très bon service. Cette fois c’est la bonne pour l’octuple vainqueur du tournoi qui aura dimanche l'opportunité de soulever une neuvième fois le trophée. Mais pour cela, il faudra passer l'obstacle Djokovic. Voilà qui augure d'une très belle finale.