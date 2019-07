En 1969, un match joué à Wimbledon changeait le tennis à tout jamais

Un changement de règlement est apparu, cette année, au tournoi de tennis de Wimbledon. Les joueurs et les joueuses n'ont pas encore eu l'occasion de l'expérimenter, mais cela peut arriver à tout moment.

Ce que l'on a vécu il y a neuf ans, entre John Isner et Nicolas Mahut, ce sera désormais impossible. L'Américain avait battu le Français 70 à 68 au cinquième set, au terme du match le plus dingue de l'histoire du tournoi. Le nouveau règlement de Wimbledon stipule que dorénavant, on devra jouer un tie-break dans le dernier set. Pas à six jeux partout, comme dans les autres sets, mais à douze jeux partout. Pour éviter ce qui ressemble quand même beaucoup à une loterie, on donne une dernière chance aux joueurs, quelques jeux supplémentaires, pour tenter de se départager avant le tie-break.

Il y a un match qui a précipité ce changement, c'est la demi-finale de l'année dernière, gagnée par Kevin Anderson face à John Isner (encore lui), 26 à 24 au cinquième set.

Contrairement à ce qui s'était passé pour Mahut/Isner, qui était un premier tour, ce match interminable pouvait avoir des conséquences sur l'issue du tournoi. Parce que c'était une demi-finale, et que la finale risquait d'être tronquée, à cause de la très grande fatigue de l'un des protagonistes. Les organisateurs de tournois se doivent de veiller avant tout à l'équité sportive, donc il fallait faire quelque chose. D'où l'apparition de ce tie-break, prévu à douze jeux partout. Et le fait que cette année, les quatres tournois du Grand Chelem ont quatre façons différentes de terminer un match serré.

Le tie-break est une invention relativement nouvelle. Le tennis a vécu pendant des décennies sans ce jeu décisif. Ni dans le dernier set, ni dans les précédents.

C'est un match joué il y a tout juste 50 ans, à Wimbledon, qui a changé pour toujours la face du tennis. Pancho Gonzales, 41 ans, avait battu Charlie Pasarell, 25 ans, sur le score de 22/24, 1/6, 16/14, 6/3, 11/9. Le match avait retardé tout le programme. Et surtout, les joueurs ont terminé sur les rotules. Il faut rappeler qu'à l'époque, ils prenaient moins de temps que maintenant entre les points et les jeux. La pause, sur sa chaise, tous les deux jeux, n'est apparue qu'en 1974. Les 5 heures et 20 minutes de match entre Gonzales et Pasarell, il faut donc les voir sous cet angle-là. C'était 5 heures et 20 minutes "pleines", un duel dense. Après cette rencontre, les dirigeants du tennis mondial ont réfléchi à une solution, pour que les joueurs ne soient pas mis en danger. Et quelques mois plus tard, le tie-break était inventé.