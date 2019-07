Djokovic vient à bout de Federer en 5 sets après un duel épique et décroche son 5e Wimbledon

Novak Djokovic est sorti vainqueur d’un duel de haut vol face à Roger Federer dimanche dans une finale de Wimbledon qui s’est jouée sur des détails. Le Serbe s’est imposé en cinq sets 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 6-4 et 13-12 (7/3) en 5h02 de jeu pour décrocher un 5e succès final sur le gazon londonien soit un 16e titre en Grand Chelem. Il s’agit du 75e titre de la carrière de Djokovic, le deuxième consécutif à Wimbledon.

Pour l’emporter, ‘Djoko’ a fait preuve d’un réalisme frappant en tirant notamment profit de deux tie-breaks parfaitement négociés dans le 1er et le 3e set. Federer, qui n’a concédé qu’un seul break lors des 4 premiers sets, a bien répondu en empochant le deuxième set de manière autoritaire (1-6) et le quatrième (6-4) de manière plus mesurée. Après 3h de bataille où ils auront offert des coups mémorables au public, la victoire s’est donc jouée au 5e set. Les deux hommes n'étaient alors pas au bout de leurs peines.

Djokovic est d'abord parvenu à breaker Federer une seconde fois dans le 6e jeu mais le Suisse a débreaké dans la foulée pour ensuite recoller à 4-4. Déterminés, les deux hommes ont continué à garder leur service jusqu’à 6-6 pour prolonger cette bataille interminable. Federer a cru faire craquer Djokovic en lui prenant son service dans le 15e jeu mais a gaspillé deux balles de match dans le jeu suivant, permettant au N°1 mondial de contre-breaker. Le duel a donc perduré pendant de longues minutes jusqu’à ce que les deux hommes arrivent à 12 – 12. Un nouveau tie-break s'est alors révélé nécessaire pour départager les deux hommes. A ceux jeu-là, c’est encore Djokovic qui a émergé avec un 7-3 décisif pour remporter la plus longue finale de l’histoire de Wimbledon.

Djokovic a donc remporté ce 48e duel contre le Suisse qui n'a plus battu 'Djoko' en Grand Chelem depuis une demie à Wimbledon en 2012 et reste donc coincé à 20 sacres en Grand Chelem.