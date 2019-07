Djokovic face à Goffin en 1/4 : "David, un des joueurs les plus rapides du circuit"

Novak Djokovic (ATP 1), vainqueur 15 fois en Grand Chelem et tenant du titre à Wimbledon. Tel sera le prochain adversaire de David Goffin (ATP 23) sur le gazon du All England Club après sa victoire en quatre sets lundi contre l'Espagnol Fernando Verdasco. Le Serbe, 32 ans, a lui aussi battu un gaucher en huitième de finale, en la personne du Français Ugo Humbert (ATP 66), 21 ans, 6-3, 6-2, 6-3.

"Je n'avais encore jamais joué contre Ugo, mais je l'avais déjà vu à l'œuvre l'an dernier à l'US Open, ainsi que cette année à Roland-Garros", a-t-il expliqué après sa victoire. "Il a déjà battu quelques très bons joueurs. C'est un garçon très talentueux qui a le potentiel pour atteindre les sommets, car il a un jeu assez complet et il m'a l'air très dévoué à la tâche. Je ne pense pas qu'il a disputé son meilleur match, tandis que moi j'ai joué de mieux en mieux alors que le match avançait. Je suis très content d'avoir fait le boulot en trois sets. C'est exactement ce que je recherchais."

C'est la onzième fois que Novak Djokovic se hisse en quart de finale à Wimbledon, où il a déjà triomphé à quatre reprises. Et son prochain adversaire sera donc David Goffin, qu'il a déjà rencontré six fois sur le circuit et avec qui il s'est souvent entraîné également.

"Nous ne nous sommes encore jamais rencontré sur gazon", a poursuivi le natif de Belgrade. "Je devrai dès lors bien me préparer, car je pense que le gazon convient bien à son jeu. David est l'un des joueurs les plus rapides du circuit. Il a un jeu de jambes phénoménal, ce qui lui permet d'être bien en équilibre sur des balles où la plupart des joueurs ne le sont pas. C'est probablement le principal atout de son jeu. Il a été top-10, il rejoue vraiment bien après avoir souffert de blessures. Finale à Halle, quart de finale ici. Bref, ce sera un défi."