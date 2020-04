Coronavirus : Le tournoi de Wimbledon n'aura pas lieu cette année

Les organisateurs d’événements sportifs sont obligés de s’incliner les uns après les autres, face à la pandémie de coronavirus. Wimbledon était l’un des rares rendez-vous du début de l’été qui n’avait pas encore été rayé du calendrier, avec le Tour de France. Mais plus aucun amateur de tennis ne se faisait la moindre illusion.

"Le tournoi de Wimbledon n’aura pas lieu cette année". C’est implacable. Cela aurait été un séisme, dans le milieu sportif, si on l’avait appris il y a un mois. Cela reste un choc, mais le monde prend tellement de coups en ce moment, chacun tente de digérer tellement de mauvaises nouvelles, personnelles, professionnelles, les unes après les autres, qu’une sorte de résignation s’est installée. Un tournoi du Grand Chelem annulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut encaisser. Ce genre d’annonce fait malheureusement désormais partie de notre quotidien. C’est accepté, logique, compris par tous. Il faut d’abord se débarrasser d’un fléau, avant de goûter à nouveau aux joies de la compétition.

Le conseil d’administration du "All England Club" s’est réuni ce mercredi. Et, après avoir consulté la Fédération Britannique, l’ATP, et la WTA, il a annoncé l’annulation du tournoi londonien. C'est toute la saison sur gazon qui disparaît du calendrier, en réalité. Aucun match de tennis ne sera joué avant le 13 juillet au plus tôt.

Une annulation pure et simple

Jouer sans spectateurs est une solution qui avait été exclue depuis une dizaine de jours. Et de toute façon, il était utopique de penser que la situation sanitaire l’aurait permis. L’épreuve était censée commencer le 29 juin, et les qualifications une semaine avant. Et la Grande-Bretagne risque d’être confinée pendant plusieurs mois.

Quant à un changement de dates, il était impossible, pour des questions logistiques. Le gazon est une surface vivante, qu’il faut entretenir, pendant plusieurs semaines, avant d’y évoluer. Et puis, il a besoin de lumière et de beau temps. Jouer en automne, quand le soleil se fait rare et se couche tôt, quand l’herbe est humide et glissante, c’était inimaginable.

Les patrons du tournoi de Wimbledon s’en sortiront beaucoup mieux, financièrement, que beaucoup d’autres organisateurs d’événements sportifs. Ce Grand Chelem est le seul qui avait prévu l’impensable, et qui avait pris une assurance annulation, pouvant notamment couvrir les cas de pandémie mondiale.

Wimbledon a eu lieu pour la première fois en 1877. Depuis cette date, seules les deux guerres mondiales avaient eu raison de lui, provoquant son annulation de 1915 à 1918, puis de 1940 à 1945.

Une saison quasi blanche ?

Le calendrier tennistique ne comptera que trois tournois du Grand Chelem, en 2020. L’US Open est toujours programmé du 31 août au 13 septembre. Et Roland-Garros s’est positionné une semaine plus tard.

Trois tournois du Grand Chelem cette année. Ou alors un seul, l’Australian Open, qui a eu lieu en janvier. Se demander si l’on jouera encore au tennis cette saison ne semble plus du tout incongru. Plus que la plupart des autres sports, le tennis nécessite des déplacements permanents de joueurs et de spectateurs, dans le monde entier. Les Etats-Unis durant l’été, l’Europe et l’Asie en automne. Peut-on imaginer recommencer à voyager de sitôt, partout, et sans restrictions ? Non. Peut-on espérer voir les joueurs et les joueuses reprendre l’entraînement, pendant plusieurs semaines, puis se retrouver en tournois avant la fin de cette année maudite ?

On aimerait le croire, mais on en doute…