Classement WTA : Elise Mertens de nouveau numéro un en double, mais 17e en simple

Elise Mertens a perdu une place au classement mondial et passe de la 16e à la 17e place, selon le classement publié lundi par la WTA. En double, la Limbourgeoise repasse N.1 mondiale.

À Wimbledon, la N.1 belge avait été éliminée au troisième tour contre l’Américaine Madison Keys. En double, elle avait remporté le tournoi avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh en battant les Russes Veronika Kudermetova et Elena Vesnina en finale. Un succès qui permet à Mertens de retrouver la place de N.1 mondiale en double après l’avoir occupée durant la semaine du 10 mai.

Dans le top 10 en simple, l’Australienne Ashleigh Barty, lauréate à Londres, conserve la première place devant la Japonaise Naomi Osaka, forfait à Wimbledon. Demi-finaliste sur le gazon londonien, la Biélorusse Aryna Sabalenka passe de la 4e à la 3e place au détriment de la Roumaine Simona Halep, forfait pour le tournoi et qui glisse à la 9e place. Finaliste contre Barty, la Tchèque Karolina Pliskova gagne six places et se classe 7e.

Côté belge, Alison Van Uytvanck a perdu sept places et se classe 64e. Kirsten Flipkens est 106e (-11), Greet Minnen 122e (-4), Ysaline Bonaventure 127e (+1) et Maryna Zanevska 193e (-1).