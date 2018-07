Bravo, coach !

Deux heures avant l'arrivée des Diables Rouges au balcon, la Grand-Place de Bruxelles était déjà noire de monde, ou plutôt noire-jaune-rouge de monde. Images magnifiques... De celles que l'on reverra régulièrement pendant des années, avec le sourire.

Cette liesse populaire, on la doit à 23 gars qui ont propulsé la Belgique presque tout en haut de la "planète football". Et à leur encadrement. Trente-cinq personnes, emmenées par trois coaches. Le boss, Roberto Martinez, et ses adjoints, Graeme Jones et Thierry Henry.

Bravo et merci aux joueurs ! Bravo et merci à tout le staff ! Bravo et merci aux coaches !

Ils sont reconnus, médaillés, reçus au Palais Royal, fêtés. Et c'est bien normal...

Mais on a envie d'aussi féliciter un autre entraîneur. Wim Fissette, le coach belge d'Angelique Kerber. L'"oublié" de ce dimanche de festivités. Il ne fait pas la Une, et cela lui convient sans doute très bien. Mais quand même... C'est un "crack", et on voulait le rappeler.

Quand Kim Clijsters a repris l'entraînement, avec l'idée d'entamer une deuxième carrière, c'est Wim Fissette qui lui a servi de "sparring partner". Quand elle est revenue à la compétition, en 2009, c'est Wim Fissette qui était son coach. Avec lui à ses côtés, elle a gagné trois tournois du Grand Chelem, et elle est redevenue numéro un mondiale. La seule numéro un mondiale maman de l'histoire du tennis.

Ensuite, il a été l'entraîneur de l'Allemande Sabine Lisicki, en 2013, et il l'a emmenée en finale du tournoi de Wimbledon. Il a été l'entraîneur de la Roumaine Simona Halep, en 2014, et il l'a emmenée en finale du tournoi de Roland-Garros et en demi-finale à Wimbledon. C'est avec le coach belge à ses côtés qu'elle a fait décoller sa carrière.

Wim Fissette a travaillé avec la Biélorusse Victoria Azarenka, en 2015 et 2016, avant qu'elle ne fasse une pause-maternité. Elle a réussi le doublé Indian Wells/Miami. L'an dernier, il s'est occupé de la Britannique Johanna Konta; elle a atteint les demi-finales à Wimbledon, et a grimpé à la quatrième place mondiale.

Quand une collaboration se termine, Wim Fissette ne reste jamais longtemps "sans emploi". Il est sans doute l'entraîneur le plus recherché du monde. Cette année, c'est l'Allemande Angelique Kerber qui a décroché le gros lot. Et l'association a immédiatement été fructueuse, avec une demi-finale à l'Australian Open, et surtout, une victoire à Wimbledon, ce samedi.

Alors, bien sûr, ce sont les joueuses qui sont sur le court. Mais un bon entraîneur, un être humain vraiment humain, à ses côtés, cela peut faire la différence. Wim Fissette est un entraîneur dont la Belgique sportive peut aussi être fière.

Bravo coach, bravo Wim Fissette !