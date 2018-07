Bemelmans, mené 2-0, pousse Isner au 5e set avant l'arrivée de la pluie

Le match entre Ruben Bemelmans et John Isner a été interrompu par la pluie. Après 3h29 de jeu, les deux joueurs sont dos-à-dos. L'Américain a remporté les deux premières manches avant de voir revenir notre compatriote. Le Limbourgeois n'a pas encore réellement trouvé la solution sur le service de son adversaire (57 aces, aucune balle de break concédées) mais il s'est accroché et a réussi à effacer son retard. Il mène 4-3 dans le 5e set. Le match reprendra ce vendredi.



Intouchable sur son service (90% de première balle, 4 points perdus en 4 jeux) et très performant sur ses balles de break (2/2), John Isner survole la première manche, bouclée 6-1 en 23 minutes.



Bemelmans, sorti des qualifications, équilibre les échanges en dans le deuxième set même s’il ne parvient toujours pas à menacer l’Américain, toujours aussi impressionnant sur son service (15 aces). Un break, réalisé à 1-1, permet à Isner faire la différence (6-4).



La troisième manche est encore plus disputée. Ruben s’accroche et pousse son adversaire au tie-break. Le géant américain se montre incisif et remporte les 4 premiers points. Dos au mur, notre compatriote ne lâche rien. Il revient de 0-4 à 5-4, écarte une balle de match et reste dans le match (7-6).



Le scénario du 4e set est quasi identique. Les deux joueurs gardent leur mise en jeu et se départagent dans un nouveau jeu décisif. Le Limbourgeois maîtrise mieux ses nerfs que son adversaire et gagne ce deuxième tie-break. Sans s'est créé la moindre balle de break en 21 jeux de service, Bemelmans pousse Isner au 5e set.



Le vainqueur jouera le Moldave Radu Albot (ATP 98) au tour suivant. Il a pris le meilleur sur le Slovène Aljaz Bedene (ATP 71) en 5 sets : 6-2, 4-6, 7-6, 5-7, 6-3.