Bemelmans éliminé au 1er tour de Wimbledon par Wawrinka

Premier Belge à entrer en compétition, Ruben Bemelmans, 171e joueur mondial, n'a pu rien faire face à Stan Wawrinka, 19e au classement ATP et tête de série N.22, au premier tour de Wimbledon. Le Suisse de 34 ans s'est imposé 6-3, 6-2, 6-2 lundi, sur le court N.2 du All England Club. La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.

Dans le premier set, Wawrinka s'est porté à 3-1 après son premier break. Il a conclu la manche 6-3.

Le deuxième set est resté en équilibre durant quatre jeux. Puis le Suisse a pris deux fois le service de Bemelmans, l'emportant 6-2.

Dans le troisième set, Bemelmans a perdu son service dans le troisième jeu. Un nouveau break à 5-2 offrait à Wawrinka l'opportunité de servir pour le match. Le Suisse la saisissait parfaitement, concluant la partie dès sa première balle de match.

Les deux joueurs s'étaient rencontrés à l'US Open 2015 avec déjà une victoire en trois sets de Wawrinka, 6-3, 7-6 (7/5), 6-4.

Wawrinka affrontera au 2e tour l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe (ATP 518) ou l'Américain Reilly Opelka (ATP 63).

Issu des qualifications, Bemelmans, 31 ans, disputait Wimbledon pour la septième fois de sa carrière. Son meilleur résultat est le 3e tour atteint en 2017.

Wimbledon est le seul tournoi du Grand Chelem qui manque au palmarès de Wawrinka, vainqueur de l'Open d'Australie en 2014, de Roland-Garros en 2015 et de l'US Open en 2016.