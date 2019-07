Bemelmans, battu par Wawrinka : "Je ne suis jamais rentré dans la partie"

Ruben Bemelmans (ATP 171) a quitté Wimbledon déçu lundi à la suite d'une défaite au premier tour contre Stan Wawrinka (ATP 19). Le Limbourgeois, 31 ans, qui s'était une nouvelle fois extirpé avec brio des qualifications, n'a jamais réussi à mettre le Suisse en difficulté, ne s'octroyant pas la moindre balle de break, pour s'incliner 6-3, 6-2, 6-2 en 1h27. "Je n'ai tout simplement pas été assez bon", a-t-il soupiré.

"Il est clair que je n'ai pas disputé mon meilleur match", a confié le Limbourgeois à Belga après sa défaite. "En fait, j'ai le sentiment de ne jamais être rentré dans la partie. Je ne suis jamais parvenu à afficher mon niveau de jeu habituel et à le mettre sous pression. J'ai chaque fois perdu mon service très tôt dans le set et dû courir après le score. Le court était également très lent. C'était très bizarre, car il frappe fort et j'étais encore trop tôt sur la balle", sourit-il. "Cela dit, j'aurais pu faire moins de fautes et être plus affûté sur les premières frappes."

Battu, mais pas abattu, Ruben Bemelmans va désormais prendre un peu de vacances et soigner au passage une gêne dans le bas du dos. Et il tâchera de faire mieux à l'US Open.

"C'est dommage, car Wimbledon est mon tournoi préféré, mais il y a tout de même eu de bonnes choses", a-t-il poursuivi. "J'ai disputé trois bons matches en qualifs et je sens que je suis à nouveau sur la pente ascendante. J'ai retrouvé la joie de jouer après un début d'année difficile. Je vais profiter du mois qui vient pour remettre les points sur les i avant de prendre le chemin des États-Unis. Il sera sans doute difficile de terminer l'année dans le Top 100, mais je vais tout faire pour m'en rapprocher", conclut-il.