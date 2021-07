Ashleigh Barty bat Karolina Pliskova et remporte son premier Wimbledon

Ashleigh Barty (WTA 1) a remporté Wimbledon pour la première fois en battant Karolina Pliskova (WTA 13) 6-3 6-7, 6-3 en près de deux heures de jeu. Pliskova a eu du mal à entrer dans son match mais s’est montrée solide dans le deuxième set avant de retomber quelque peu dans ses travers dans la manche décisive.

Dans le premier set, Ashleigh Barty prend (très) rapidement les devants. L’Australienne mène 4-0 après seulement une dizaine de minutes. Pliskova parvient à stopper l’hémorragie et la fin du set s’équilibre un peu pour se conclure sur le score de 6-3 en 35 minutes.

Dans la deuxième manche, les deux joueuses semblent avoir trouvé leur vitesse de croisière. Pliskova est plus solide mais elle flanche au plus mauvais moment et offre à Barty l’opportunité de servir pour le gain du set, du match, du tournoi ! On croit alors la route toute tracée pour l’Australienne mais la Tchèque continue d’y croire alors que Barty tremble un peu, direction le tie-break. Un jeu décisif géré parfaitement par Pliskova qui l’emporte 4-7.

Le troisième set ressemble très fort au premier, pour le plus grand désarroi de la joueuse Tchèque. Au moment de conclure, Barty tremble à nouveau mais elle se ressaisit rapidement pour empocher le set 6-3. L’Australienne remporte son deuxième Grand-Chelem (après Roland-Garros 2019), le premier à Wimbledon.