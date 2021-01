Arthur De Greef met un terme à sa carrière et devient le coach d'Ysaline Bonaventure

Arthur De Greef met un terme à sa carrière de joueur de tennis. Le Bruxellois, âgé de 28 ans, 338e à l’ATP, devient coach d’Ysaline Bonaventure.

Ce rôle de coach, Arthur l’a déjà endossé depuis quelques semaines de manière un peu moins formelle et cette fin de carrière comme joueur était donc dans l’air.

"J’ai un peu le sentiment de prendre moins de plaisir à jouer sur le circuit, et cela déjà depuis un petit moment. Donc il y a pas mal de remises en question. Et puis, il y a eu, il y a quelques mois, l’achat du club de Géronsart, avec mon papa. Et j’ai un peu aidé Ysaline Bonaventure pour sa préparation pour les qualifs de l’Australian. Il y a pas mal de choses, pour moi, à côté de mes matches. Donc je ne sais pas, on verra après le tournoi ici." Nous avait-il confiés le 9 janvier dernier. Le Belge a donc, depuis, pris sa décision.

Arthur De Greef pointe au 338e rang du classement mondial, ce qui en fait le numéro 4 belge. Il a joué son dernier match le 10 janvier dernier à Doha, où il s'est incliné face à l'Égyptien Mohamed Safwat au 1er tour des qualifications de l'Open d'Australie, délocalisées au Qatar en raison de la pandémie de coronavirus.

Le petit-fils de Guy Thys, qui a joué ses premiers tournois professionnels en 2007 à l'âge de 15 ans, avait atteint son meilleur classement en juin 2017, pointant alors au 113e rang mondial. Il venait alors de se qualifier pour le tableau final de Roland-Garros, le seul tournoi du Grand Chelem qu'il a disputé, où il a été battu au 1er tour par le Français Richard Gasquet.

De Greef compte deux titres Challenger à son palmarès, décrochés en 2016 à Liberec et 2018 à Ostrava. Sorti du top 150 fin 2017, il n'a plus retrouvé son classement, soufrant de blessures à répétition.

En ce qui concerne Ysaline Bonaventure, elle retrouve donc un coach après la décision de Germain Gigounon, son dernier coach, de rejoindre David Goffin.