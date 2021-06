Andy Murray bat Nikoloz Basilashvili, sa première victoire à Wimbledon depuis 2017

Andy Murray, 118e mondial à 34 ans, a remporté lundi son premier match à Wimbledon depuis son élimination en quarts en 2017, face au Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 28) 6-4, 6-3, 5-7, 6-3.

"C'est génial d'être de retour, de jouer sur le Centre Court dans une telle atmosphère", s'est réjoui le double lauréat du Majeur sur gazon (2013 et 2016).

Comme à ses plus beaux jours, Murray s'est détaché deux sets à zéro et 5-0 dans la troisième manche. Mais même s'il a servi trois fois pour le match et obtenu deux balles de match à 5-3, il n'a pu empêcher le Géorgien d'aligner 7 jeux d'affilée et de remporter le set.

La rencontre a alors été interrompue pour permettre la fermeture du toit alors que la nuit tombait.

Et au retour, Murray est parvenu avec le soutien du public à boucler la partie, sur sa quatrième balle de match.

"On me demande toujours "Est-ce que c'est ton dernier Wimbledon, ton dernier match ?" Non! Je vais continuer de jouer. Je veux jouer. J'aime ça. Je peux toujours évoluer au plus haut niveau. Il (Basilashvili) est classé dans les 30 premiers mondiaux et même si je n'ai joué que peu de matches, je l'ai battu. Alors je continue !", a lancé l'ex-N.1 mondial à un public ravi.

Double champion olympique, Murray se bat pour retrouver son meilleur niveau après une opération de la hanche en janvier 2018 et une récente blessure à l'aine.

Au prochain tour, il affrontera le Français Arthur Rinderknech (ATP 109) ou l'Allemand Oscar Otte (ATP 151), tous deux issus des qualifications.