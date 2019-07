Andy Murray associé à Serena Williams en double mixte

Andy Murray a trouvé une partenaire pour disputer le double mixte sur le gazon de Wimbledon. Et même s'il a avoué qu'il avait essuyé quelques refus, l'Écossais a déniché une équipière de choix : Serena Williams.



Pour le clin d’œil, ils s'était imposés la même année en simple. C'était en 2016.



Le double champion olympique a préféré l'Américaine à notre Kirsten Flipkens, qui avait proposé ses services "en souvenir du bon vieux temps".



Murray s'alignera aussi en double avec Pierre-Hughes Herbert à Londres.



Au départ, cette édition 2019 de Wim devait constituer le point final de la carrière de l'ancien N.1 mondial, miné par plusieurs blessures et opérations aux deux hanches. En larmes, il avait annoncé sa retraite en janvier dernier.



Trois semaines plus tard, il s'est fait poser une prothèse en métal sur sa hanche douloureuse, une opération qu'avait également subie Bob Bryan, l'Américain spécialiste du double qui s'est remis à gambader quelques mois après.

Une opération qui allait "changer sa vie" comme Murray l'a confessé quelques mois plus tard. Car tout s'est ensuite enchaîné parfaitement. La douleur s'est petit à petit envolée au point de commencer, dès le mois de mai, à envisager un come-back d'abord en double à Wimbledon, mais sans exclure non plus un retour en simple, impensable quelques semaines plus tôt. En chemin, il s'est imposé en double au Queen's en compagnie de Feliciano Lopez.



"Je ne sais pas combien de fois, lors des 18 derniers mois, je me suis dit que c'était fini", avait confessé Murray avant le Queen's. "Maintenant, j'ai simplement retrouvé le goût du jeu et le plaisir de frapper à nouveau des balles sans avoir mal. Je n'ai pas d'attentes particulières, en fait, car être sur le court et sans douleur, c'est déjà bien."



Certains voient plus loin et l'imagine revenir ... en simple à l'US Open.