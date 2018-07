"Alison est heureuse, et cela se voit dans son jeu"

Alison Van Uytvanck va tenter d'atteindre les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem pour la deuxième fois de sa carrière, ce lundi, à Wimbledon. Elle l'avait déjà fait à Roland-Garros, il y a trois ans. Durant cette quinzaine, il y avait, sur son parcours, des joueuses plus redoutables qu'en 2015. Et notamment Garbine Muguruza, la troisième joueuse mondiale et tenante du titre. Elle l'a battue au deuxième tour, en réussissant un match d'une qualité remarquable.

De quoi rendre fier le coach qui l'entraîne depuis le mois de février dernier, David Basile. Entretien...

David, quel bilan peut-on dresser de la première semaine d'Alison Van Uytvanck, dans ce tournoi de Wimbledon ? Un bilan forcément très positif...

Un tournoi fantastique jusqu'à maintenant. Elle est en train de passer un cap, au niveau de son jeu. On savait qu'elle avait le niveau à l'entraînement, et dans certains matches, ou plutôt certaines parties de matches. Elle a accroché de très bonnes joueuses, ces derniers temps, des joueuses du top 10. Donc on savait que ce n'était pas loin. Mais on ne s'était pas dit "il faut que ça arrive". La seule chose, c'est que Wimbledon lui convient très bien, par rapport à son style de jeu. Donc on a tout fait, ces dernières semaines, pour préparer au mieux ce tournoi. Cette première semaine est très positive.

On a été scotchés par ce qu'on a vu d'elle contre Garbine Muguruza. Son tennis était d'une qualité exceptionnelle...

C'était un match plein. C'est cela qu'il faut retenir, c'est qu'elle a eu le même niveau de jeu du premier point au dernier. Ce n'est pas évident, à ce niveau-là, sur un grand terrain, contre la tenante du titre. Même le premier set, qu'elle perd, elle l'a en main. Elle le perd tout juste, peut-être par un petit manque d'expérience. Mais elle a tout de suite réussi à gérer ça au deuxième set, en étant dans la même situation. Là, elle a pris en compte les erreurs du premier set, pour les corriger au deuxième. Même moi, j'ai été impressionné par son niveau de jeu. Toute son équipe a été scotchée. C'était beau, impressionnant, surtout, d'avoir un niveau pareil pendant trois sets. Si cela n'avait pas été le cas, elle n'aurait pas gagné contre une joueuse pareille. C'était vraiment du très haut niveau.

Le jeu est là, et l'attitude est là aussi. Elle est sereine, elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée. Tout est bien, dans son attitude...

Oui, tout est très bien, dans son attitude. Le niveau de jeu est là, le tennis est là, ce qu'elle dégage est là. Ce dernier point est très important. Elle montre à ses adversaires qu'elle est là pour gagner. Elle dégage une tranquillité impressionnante, même si ce n'est pas toujours le cas à l'intérieur. Ce sont des moments difficiles, mais elle arrive quand même à montrer qu'elle est calme. Dans le passé, on entendait dire qu'Alison était fragile mentalement. Moi, elle me prouve de plus en plus le contraire. Je n'ai jamais vraiment pensé qu'elle était fragile. Au début de notre collaboration, elle a joué un match de Fed Cup, en France. Ce n'était pas facile de monter sur le terrain dans un moment difficile, quand la Belgique était menée, avec un public contre nous. Et elle avait fait un très gros match. Pour moi, mentalement, elle est très forte. Mais il faut juste savoir lui parler, lui dire les bonnes choses, et la mettre dans un environnement positif. Pour le moment, elle est sereine, elle se sent bien, et elle est heureuse, surtout. Elle a besoin d'être heureuse, et elle est heureuse, pour le moment. Et cela se voit dans son jeu.

Travailler avec elle, c'est comment ?

C'est très agréable. Je la connais depuis longtemps, et c'est quelqu'un que j'ai toujours énormément apprécié, quelqu'un sur qui on pouvait compter. C'est quelqu'un de très chaleureux, de très ouvert, de très gentil. C'est sympa, de travailler avec elle, parce qu'il y a plus qu'un entraîneur et une joueuse. Il y a une relation humaine, une relation amicale. J'essaie de lui tranmsette des choses que j'ai envie qu'elle apprenne aussi, en tant que personne. C'est très chouette, d'être avec elle, très agréable.

Que dire de son futur huitième de finale contre Daria Kasatkina ?

Kasatkina est une très bonne joueuse. De toutes façons, si elle est en deuxième semaine, c'est qu'elle joue bien au tennis. Le plus important pour Alison, maintenant, c'est qu'elle profite de chaque match, que l'on refasse les mêmes choses à l'entraînement, que l'on essaye de se reconcentrer sur le travail. Et puis c'est tout. On va faire notre possible; elle fait son possible à chaque match. On verra où on va. Match par match, tranquille. Il n'y a pas vraiment d'objectif final, on verra bien.

Le fait qu'elle ait déjà joué en deuxième semaine dans un tournoi du Grand Chelem, ça va l'aider ?

Ce n'est plus la première fois, maintenant, après le quart de finale qu'elle avait réussi à Roland-Garros. Elle le dit elle-même, ça l'aide beaucoup d'avoir déjà joué sur des grands terrains, d'avoir joué des grandes joueuses. Avoir fait une deuxième semaine à Roland-Garros, ça lui a donné de l'expérience. Et ça va l'aider pour sa deuxième semaine à Wimbledon.