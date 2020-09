Ysaline Bonaventure laisse passer sa chance, au deuxième tour de l'US Open

Un seul point peut parfois tout changer, on le sait. Pratiquement collée au filet, Ysaline Bonaventure n’avait qu’à tranquillement déposer une balle de l’autre côté, pour empocher la première manche, au deuxième tour de l’US Open, face à la Française Alizé Cornet. Mais elle a commis une énorme erreur, une monumentale erreur, et elle a perdu ce fameux point.

A ce moment-là, elle menait 5/4, et elle servait. A 40/0, c’était presque dans la poche. A 40/30, elle s’est tendue, et a raté ce coup tellement important. Dans la foulée, à 40/40, elle a commis une double faute. Quelques instants plus tard, elle a perdu son service.

Son abattement n’a pas duré longtemps, puisqu’elle a réussi un nouveau break, juste après, et qu’elle a à nouveau pu servir pour le gain de la manche. Elle s’est offert une quatrième, puis une cinquième balle de set, mais elle a encore une fois laissé passer sa chance. Et laissé filer son jeu.

On connaît le scénario. Dans ces cas-là, le moral en prend un coup. Et, revenue de très loin, la fille d’en face n’en est que plus redoutable dans le tie-break. Alizé Cornet a effectivement gagné le jeu décisif, 7/4.

Ysaline Bonaventure n’a rien caché de sa frustration. Elle s’est invectivée pendant de longues minutes. Elle l’avait deviné, les choses seraient désormais très compliquées. Un break concédé d’entrée de deuxième set n’a fait que confirmer ce que l’on pouvait craindre : la Belge aurait du mal à digérer sa grosse occasion manquée. Un festival de breaks et de contre-breaks n’y a rien changé. Alizé Cornet s’est imposée 7/6-6/3.

Dans ce tournoi, Ysaline Bonaventure a gagné son premier match dans le tableau final d’un tournoi du Grand Chelem. Mais malheureusement pas le deuxième.