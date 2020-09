Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens sont obligées de rester à New York malgré leur défaite

Un joueur n’aime pas s’attarder sur le site d’un tournoi, ou dans la ville d’un tournoi, quand il n’a plus rien à y faire, autrement dit quand il a été éliminé. Et c’est normal, puisqu’une autre compétition l’attend, la plupart du temps, ailleurs dans le monde.

Pourtant, pas question pour Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens de prendre le premier avion et de rentrer chez elles. Pas question, non plus, de se précipiter sur la terre battue, pour préparer Roland-Garros, prévu à la fin du mois de septembre.

Les deux joueuses belges sont dans une "bulle dans la bulle", ) New York, comme quelques joueurs français. Et cela depuis le week-end dernier. Il y a une semaine, elles ont partagé pendant quelques minutes la table de Benoît Paire, testé positif au coronavirus (testé négatif depuis, d’ailleurs). Elles sont donc soumises à un protocole sanitaire très strict. Elles doivent rester dans leur chambre, quand elles ne sont pas au stade pour un entraînement ou un match.

Après leur défaite (en simple pour l’une, en double pour l’autre), ce jeudi, elles ont appris qu’elles étaient obligées de rester à New York une semaine de plus. Elles ne seront pas exemptées de quatorzaine, même si elles subissent tous les jours des tests, et qu’ils sont systématiquement négatifs.

Ysaline Bonaventure (en conférence de presse) : "C’est absolument génial. Je vais devoir rester ici jusqu’au 11 septembre, avec mon coach, Kirsten, et tous les autres qui sont dans la même situation. Cela fait 22 jours qu’on est là, et on a toujours été testés négatifs. C’est dur à accepter, surtout maintenant qu’on a perdu. Je ne sais pas du tout comment cela va se passer. Je sais qu’on a encore accès au stade, mais mentalement, cela va être très compliqué de se remotiver et de s’entraîner, pour préparer la saison sur terre battue. Rester encore enfermées pendant huit jours dans notre chambre d’hôtel, ce n’est pas vraiment ce dont on a envie en ce moment. Maintenant, c’est la même chose pour les autres aussi. Ce n’est pas de chance. A part accepter, et attendre de pouvoir rentrer, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Et je n’ai pas d’espoir que notre situation change, parce que ce sont les services de santé américains qui ont mis en place ce protocole, et pas la Fédération Américaine de Tennis ou la WTA. On ne pourra pas mettre un pied dans l’avion avant la fin des quatorze jours d’isolement. Et on subit un test tous les jours. Espérons que l’un de nous ne soit pas positif, parce que la période de quatorze jours de confinement recommencerait à zéro. Pour la suite, on verra si je peux m’entraîner ici, même si pour l’instant je n’ai absolument pas envie de m’entraîner. Puis, je rentrerai. Et je suppose qu’il sera compliqué de jouer le tournoi sur terre battue que j’avais prévu. On n’a donc pas le droit à des tournois de préparation avant Roland…"