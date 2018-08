Wickmayer, qui défie Kvitova : "Ce n'est pas un cadeau, mais j'ai ma chance"

Yanina Wickmayer (WTA 94) s'apprête à 28 ans à participer à son 11ème US Open à New York. Elle n'a toutefois pas été gâtée par le tirage au sort cette année. Wicky affrontera ainsi au premier tour, mardi à 11h sur le court n°17, Petra Kvitova (WTA 5), 28 ans, lauréate de cinq tournois depuis le 1er janvier, mais qui s'est blessée à l'épaule gauche jeudi à New Haven.

"Kvitova, ce n'est évidemment pas un cadeau, a-t-elle confié. La Tchèque est l'une des joueuses les plus talentueuses du circuit et elle connaît une année faste. Elle n'est pas pour rien 3ème à la Race to Singapore (la course au Masters en fin de saison, ndlr). Je l'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, mais notre dernière confrontation remonte à 2013. Elle a abandonné à New Haven (en quart de finale, ndlr), mais cela me semble plus par précaution, pour ne pas hypothéquer ses chances à l'US Open. Maintenant, je n'ai rien à perdre et si je joue bien, j'aurai ma chance."

Yanina Wickmayer adore jouer à New York, où elle atteint les demi-finales en 2009, le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem, après avoir justement battu Petra Kvitova au passage. Elle espère donc que l'atmosphère particulière qui règne à Flushing Meadows l'aidera à se transcender contre l'ancienne lauréate de Wimbledon.

"L'US Open reste un endroit très particulier pour moi, poursuivit-elle. C'est là que j'ai obtenu mon meilleur résultat dans un tournoi du Grand Chelem. J'adore être à New York. Il y a une telle énergie qui se dégage de cette ville. Et les Américains sont passionnés de sport. Je me suis bien entraînée avec Steve Darcis (son coach, ndlr) ces derniers jours. Il m'apporte beaucoup. Je suis prête à donner tout ce que j'ai."