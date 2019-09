"Vous permettez que je prenne un selfie ? C'est pour ma femme"

"Allez-y, posez toutes les questions que vous voulez, dans toutes les langues. J'ai envie de parler, je suis heureux". L'Espagnol Pablo Andujar était hilare, en conférence de presse, après sa victoire au troisième tour de l'US Open. Avant de commencer à répondre, il a envoyé un message à sa femme. "Je suis en train de lui dire qu'il y a beaucoup de monde pour moi. Vous voulez-bien que je prenne un selfie avec vous, les journalistes ? Sinon, elle ne va pas me croire".

"Beaucoup de monde", cela veut dire une douzaine de journalistes (seulement), anglophones, hispanophones, francophones. On est loin de l'agitation qui règne dans la grande salle d'interview, quand Nadal, Federer ou Djokovic sont invités à s'y exprimer. Mais le monde du tennis, ce sont aussi ces joueurs-là, les moins connus, les très ouverts, ceux qui sont fous de joie après chaque victoire, ceux que l'on ne demande jamais en conférence de presse.

Il a battu Kyle Edmund, Lorenzo Sonego et Alexander Bublik, depuis le début de la quinzaine. Pablo Andujar va maintenant s'attaquer à Gaël Monfils, et jouer pour la première fois de sa vie, à 33 ans, un huitième de finale dans un tournoi du Grand Chelem. "La maturité", lâche-t-il, dans un grand éclat de rire. "C'est arrivé un peu plus tard que pour les autres. J'espère vivre une nouvelle jeunesse, à partir de cette année."

Andujar est le 70e joueur mondial. En 2015, il avait atteint la 32e place, son meilleur classement. Ensuite, il avait dû faire face à de multiples coups du sort, des blessures au coude, qui ont nécessité cinq opérations. Il a chuté à la 1824e place, en janvier 2018. Il a failli arrêter le tennis. Et le revoilà. "Pour moi, ce huitième de finale, c'est comme un titre. Surtout que cela arrive sur le dur, qui n'est pas ma meilleure surface."

Leurs plus beaux moments sur le court, les joueurs les dédient souvent à leur famille. L'Espagnol n'oublie pas d'autres personnes. "Je pense à ceux qui m'ont aidé, pendant ces années. Il y a mes parents, ma femme, mes petits, et surtout les docteurs, les kinés, le préparateur physique, et mon coach."

Coïncidence, ce premier huitième de finale en Grand Chelem, Pablo Andujar va le jouer face à l'un de ses très bons amis sur le circuit, le Français Gaël Monfils. "J'aime bien jouer contre lui, et je l'aime bien, lui. Je pense qu'il m'aime bien aussi. On est nés la même année, et on se connaît depuis très longtemps. C'est un showman, c'est un athlète. C'est bien, pour le tennis. Surtout, qu'ici, aux Etats-Unis, ils aiment ça."

Un petit selfie après le match, Gaël ?

Ecoutez Pablo Andujar, en français...