US Open : Victoire de Daniil Medvedev, pas de Grand Chelem pour Novak Djokovic

Le monde de Novak Djokovic s’est écroulé, à 18h33, heure de New York. Il s'en remettra vite, bien sûr, mais il a laissé passer son rêve de Grand Chelem calendaire. En passe de marquer encore un peu plus l’histoire du tennis, il a trébuché sur la dernière marche. Il a gagné vingt-sept matches, cette année, dans les tournois majeurs. Mais pas le plus emblématique. Celui qu’il qualifiait de "match le plus important de sa vie peut-être, de sa saison certainement". Il serait injuste de ne parler que de ce très gros accident de parcours, sans évoquer avant tout le vainqueur de l’édition 2021 de l’US Open. Le Russe Daniil Medvedev a gagné son premier tournoi du Grand Chelem, après deux premières finales perdues. Il s'est imposé 6/4-6/4-6/4. Un score assez sec, qui reflète l’excellente prestation du vainqueur, mais aussi le match quelque peu loupé par le perdant. Les "trois grands", Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, restent donc à égalité, avec vingt victoires chacun, en tournois du Grand Chelem.

© AFP or licensors Premier set : Daniil Medvedev, 6/4 Novak Djokovic a bu du petit-lait, lors de son entrée sur le court, et lors de la présentation des joueurs. C’est lui que le public a choisi de soutenir bruyamment. Les spectateurs veulent vivre l’Histoire en direct. De quoi décontracter complètement le numéro un mondial ? Pas vraiment. Il est nerveux, pas encore en jambes. Il concède son premier service, et il doit sauver deux balles de double break, quelques minutes plus tard. Daniil Medvedev veut faire mieux que lors de sa finale perdue sèchement, face au même adversaire, à l’Australian Open. Et ce ne sera pas difficile. Il est très bien, le Russe, dans cette première manche. Il est calme, il sert à la perfection (huit aces), il gagne facilement ses services (trois points concédés seulement), et il conserve jusqu’au bout l’avantage pris d’entrée. Djokovic décide de passer à l’offensive, et de monter au filet, d’abréger les échanges. Il n’est plus mis en danger. Mais le premier set est perdu. Ce n’est pas un événement, il avait déjà cédé la première manche de ses quatre matches précédents. Et cela a toujours eu le don de le galvaniser, jusqu’à présent.

© AFP or licensors Deuxième set : Daniil Medvedev, 6/4 Cette fois, Daniil Medvedev a été mis en danger. Il a été mené 0/40 dans le deuxième jeu, et il a été confronté à deux nouvelles balles de break dans le quatrième jeu. Il les a sauvées, avec un calme impressionnant, prouvant encore qu’il est en totale maîtrise. Novak Djokovic a réussi à rester impassible, depuis le début du tournoi. Mais là, c’en est trop. Il doit évacuer toute sa frustration, et une raquette n’y survit pas. Il a trois adversaires, lors de cette finale : l’homme en face de lui, lui-même, et le poids de l’histoire. Il est nerveux, il ne bouge pas bien, il n’est pas lucide, il n’arrive toujours pas à se relâcher. Il ne sert pas assez de premières balles, et la sanction tombe dans le cinquième jeu. Il perd son service. Il ne reviendra pas. D’autant que son adversaire russe joue toujours un tennis de très haut niveau. Le Serbe mené deux sets à zéro en finale d’un tournoi du Grand Chelem, c’est déjà arrivé cette année. A Roland-Garros, il avait été dominé par Stefanos Tsitsipas, avant de renverser la situation assez facilement. Peut-il réussir la même "remontada" ?

© AFP or licensors Troisième set : Daniil Medvedev, 6/4 Novak Djokovic semble perdu sur le court, fatigué physiquement et mentalement. Il joue faux, il a l’air tout petit, il a sans doute compris qu’il n’y avait plus rien à faire. Cette fois, il n’arrive pas à appuyer sur l’accélérateur. Et cette fois, l’adversaire ne faiblira pas. Daniil Medvedev mène très rapidement quatre jeux à zéro. Et il tient. Il joue vite, ses balles sont d’une précision phénoménale. Il ne tient pas jusqu’au bout, en fait. Il sert à 5/2, obtient une balle de match, et… commet deux doubles fautes. Il perd son service pour la première fois depuis le début de cette finale. Il avait jusqu’alors réussi à cacher son éventuelle nervosité. Mais il se retrouve dans une situation inédite pour lui, gagner un tournoi majeur. Et il tremble, il a le masque. Djokovic revient à 5/4. Et au changement de côté, il pleure dans sa serviette, quand le public l’ovationne. Il craque nerveusement. Il n’a jamais paru aussi humain, cette année. Medvedev a tout intérêt à être solide, au moment de servir à nouveau pour le gain du tournoi. Heureusement pour lui, il avait ces deux breaks d’avance. Il cette fois-ci, il va jusqu'au bout. "Jeu, set, match, US Open", Daniil Medvedev, 6/4-6/4-6/4. L'homme "qui ne célèbre pas ses victoires" s’écroule sur le court Arthur Ashe, de façon originale et inattendue (la célébration FIFA du saumon).