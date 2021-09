US Open : Toutes les demi-finalistes sont connues, et Maria Sakkari en sera

Maria Sakkari, 18e joueuse mondiale, s’est qualifiée pour les demi-finales de l’US Open, en battant 6-4, 6-4 Karolina Pliskova (4e).

La Grecque, demi-finaliste à Roland-Garros en juin, renoue trois mois après avec le dernier carré d’un Majeur, elle qui n’avait auparavant jamais passé les huitièmes à Flushing Meadows.

Plus solide dans tous les compartiments du jeu, plus agressive (22 coups gagnants contre 14) et moins en proie aux erreurs directes (12 contre 19), Sakkari n’a pas laissé d’espoir à la Tchèque, finaliste en 2016, ainsi qu’à Wimbledon en juillet, et qui espérait certainement mieux.

En s’imposant en à peine 1h22, la Grecque s’est par ailleurs bien économisée, après son match marathon du tour précédent. Elle avait mis 3h30 pour écarter la Canadienne Bianca Andreescu, lauréate en 2019. Leur duel s’étant fini à plus de deux heures du matin dans la nuit de lundi à mardi.

Elle aura à peine 24 heures pour récupérer et préparer sa demi-finale, prévue jeudi soir, contre la Britannique de 18 ans Emma Raducanu, issue des qualifications, qui a écarté la Suissesse Belinda Bencic.