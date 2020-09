US Open : Serena Williams prend sa revanche sur Maria Sakkari et se qualifie pour les quarts

Serena Williams, 8e mondiale, a vaincu lundi la résistance de Maria Sakkari (22e), qui l'avait battue à Cincinnati, 6-3, 6-7 (6/8), 6-3. Ce succès permet à l'Américaine d'atteindre les quarts de finale de l'US Open de tennis dont elle est la 3e tête de série. La sextuple lauréate de l'épreuve se hisse pour la 17e fois dans le Final 8 de Flushing Meadows. Elle n'a pas atteint ce stade de la compétition qu'à trois reprises dans sa carrière en 1998, 2005 et 2006.

L'Américaine affrontera la Française Alizé Cornet (56e) ou le Bulgare Tsvetana Pironkova (sans classement) pour poursuivre sa quête d'un 24e titre majeur qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court. Après avoir facilement remporté la première manche, Williams a cédé la deuxième au tie break et le scénario du duel qu'elle avait perdu face à Sakkari à Cincinnati a semblé se redessiner. "Oh oui, j'y ai pensé", a reconnu Williams. Surtout que la Grecque, qui avait aisément conclu la 3e manche à Cincinnati après avoir gagné le jeu décisif de la deuxième, a commencé par faire le break et confirmer pour mener 0-2. Mais Serena est revenue à 2-2 et a réalisé un dernier break pour mener 5-3 avant de s'imposer.