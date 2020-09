US Open: Pliskova éliminée, Djokovic lâche un set

Les favoris à la dure à l'US Open: peu en verve, Novak Djokovic a lâché mercredi son premier set du tournoi, comme Alexander Zverev (7e), sur la route du 3e tour que n'atteindra pas Karolina Pliskova, tête de série N.1 mais battue par Caroline Garcia.

La première surprise de cette édition 2020, décidément pas comme les autres à l'ère du coronavirus, est venue mercredi du court Louis-Armstrong où Pliskova, 3e mondiale et finaliste en 2016, a subi la loi de la Française 50e mondiale 6-1, 7-6 (7/2).

Propulsée tête de série N.1 par le jeu des absences (Ashleigh Barty et Simona Halep qui la devancent au classement WTA ont déclaré forfait), la Tchèque a réfuté l'idée d'une pression trop lourde à gérer qui lui aurait fait perdre ses moyens. "Non, ça n'a rien à voir. Je crois simplement qu'il y a des femmes qui jouent très bien au tennis, et Garcia en fait partie."

Et cela s'est vu d'entrée. Plus agressive dans les échanges, la Française de 26 ans, a pris à la gorge son adversaire dans la première manche, ce qui s'est traduit par 15 coups gagnants contre un seul en face.

Pliskova a un peu relevé la tête dans la seconde manche, se procurant même deux balles de set. Mais Garcia n'a pas craqué et s'est finalement imposée au tie-break, au bout de 1 h 33 min. Son premier succès sur une joueuse du Top 10 en Grand Chelem.

La catastrophe Mladenovic

Toujours chez les dames, l'autre Tchèque en lice, Petra Kvitova (12e) s'est elle qualifiée sans problème 7-6 (7/3), 6-2 aux dépens de l'Ukrainienne Kateryna Kozlova (99e), tout comme l'Allemande Angelique Kerber (23e) qui a battu sa compatriote Anna-Lena Friedsam (109e) 6-3, 7-6 (8/6).

Lauréate en 2016 et ex-N.1 mondiale, Kerber n'a plus dépassé le 3e tour à Flushing Meadows depuis son titre, et avait été éliminée dès le 1er tour l'an dernier.

En soirée, Naomi Osaka (9e) a été expéditive face à l'Italienne Camila Giorgi 6-1, 6-2, pour également valider son ticket.

A noter par ailleurs l'inimaginable scénario catastrophe vécu par la Française Kristina Mladenovic (44e) qui a mené 6-1, 5-1 et a eu 4 balles de match face à la Russe Varvara Gracheva (102e mondiale), avant de s'effondrer pour perdre les deux dernières manches 7-6 (7/2), 6-0.

"Utile pour la suite"

Chez les messieurs, cela n'a pas été simple pour Novak Djokovic, plus à la faute qu'accoutumé et qui a cédé son premier set du tournoi, avant de forcer le passage au 3e tour, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, 6-2, aux dépens du tenace Britannique Kyle Edmund (44e). Un 25e succès en autant de matchs en 2020.

Le Serbe, qui venait de perdre son premier jeu décisif après une série victorieuse de dix, a dû élever son niveau de jeu. Ce qu'il n'a que partiellement fait, auteur de plus de fautes directes que d'habitude (34) souvent ponctuées de cris de frustration. Mais même dans un jour "de moins bien", il a su enchaîner des coups gagnants pour enlever les trois manches suivantes et boucler la partie en 3 h 13 min.

"Il y a eu des hauts et des bas tout au long de ce match, qui s'est avéré un test difficile. D'une certaine façon, je suis content d'avoir perdu un set et d'avoir été mis à rude épreuve par Kyle. Un match difficile en début de tournoi, ça me sera utile je pense pour la suite", a dit "Nole".

Comme lui, Alexander Zverev (7e) et David Goffin (10e) ont eu besoin de quatre manches pour venir à bout, respectivement, de l'Américain Brandon Nakashima (223e) 7-5, 6-7 (8/10), 6-3, 6-1, et du Sud-Africain Lloyd Harris (95e) 7-6, (8/6), 4-6, 6-1, 6-4.

Pour Stefanos Tsitsipas (6e), ce fut plus simple face à l'Américain Maxime Cressy (168e), avec une victoire 7-6 (7/2), 6-3, 6-4.