US Open : phase de transition pour le tennis masculin ?

Depuis plus de dix ans, Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer composent le "Big Four". Ces quatre joueurs, qui utilisent le terme eux-mêmes, dominent les courts de tennis depuis le milieu des années 2000.

Entre Roland-Garros 2005 et l’Open d’Australie 2020 ils ont, ensemble, remporté tous les tournois du Grand Chelem à quatre exceptions près. Lors de l’Us-Open 2009, Roger Federer a été battu en finale par l’argentin Juan Martin Del Potro. Stan Wawrinka et Marin Čilić ont eux aussi réussi à se hisser sur la première place des podiums de ces tournois majeurs. Wawrinka à Roland-Garros en 2015 et à l’Us Open en 2016 et Marin Čilić à l’Us Open en 2014. Les "quatre fantastiques", comme aime aussi les appeler la presse, ont remporté 93% des finales des quatre tournois les plus importants.

La fin d’une époque ?

Même si le "Big Four" garde toujours un de ses membres au sommet de la hiérarchie, depuis 2017, les quatre joueurs sont de plus en plus contraints à des arrêts de longue durée. Les blessures, le poids et l’âge commencent à se faire ressentir. Andy Murray n’est d’ailleurs plus considéré par certains comme l’un d’eux. Cette année, pour la première fois depuis longtemps, l’US Open est privé des " Grands ". Federer (opération du genou), Murray (éliminé par Félix Auger-Aliassime) et Nadal (pas de voyage à cause du Covid-19) n’étaient déjà pas ou plus de la partie. La disqualification de Djokovic – il a accidentellement touché une juge de ligne lors du quatrième tour – fait de l’US Open 2020 une édition inédite.

La prochaine génération

A présent, l’US Open s’est presque entièrement transformé en un tournoi porté par la prochaine génération du sport. " Que le Big Three (Federer, Nadal et Djokovic, NDLR) soit encore là ou pas, ça ne change rien pour moi. Je me concentre toujours uniquement sur mon prochain match " a précisé Dominic Thiem, qui vient de fêter ses 27 ans, en conférence de presse. Mais le joueur autrichien acquiesce en souriant quand on lui demande si la situation n’est pas étrange pour lui : " je suis sûrement le plus vieux encore en lice, c’est surréaliste ". En réalité, le plus âgé est Pablo Carreno-Busta qui a 29 ans. Dix joueurs de moins de 25 ans (dont Zverev, Shapovalov et Auger-Aliassime) ont participé aux huitièmes de finale de l’US Open, ça n’était plus arrivé depuis l’Open d’Australie en 2009. Cela ressemble au début d’une nouvelle phase, le tennis est dans une transition. " Nous parlons des plus grands joueurs de tous les temps, ils vont être difficiles à remplacer et vont nous manquer mais nous avons de bons joueurs et de bonnes personnalités " a déclaré Andrea Gaudenzi, ancien 18ème joueur mondial et patron de l’ATP.