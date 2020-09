US Open : Pas de premier quart de finale à New York pour David Goffin

David Goffin a déjà atteint les quarts de finale de tous les tournois du Grand Chelem, sauf l’US Open. Et il devra encore attendre au moins un an, avant de combler ce manque. Comme les trois années précédentes, il a été éliminé en huitième de finale. Il a été battu par le jeune Canadien Denis Shapovalov en quatre sets, 6/7-6/3-6/4-6/3.

Dans le premier set, David Goffin a dû sauver quatre balles de break, dans quatre jeux différents. C’était tendu, et de très bon niveau. Le joueur belge a donc été en difficulté, mais il a aussi mené 0/30 à plusieurs reprises. Par exemple dans le douzième jeu. Il s’est même offert à ce moment-là une première balle de break, qui était aussi une balle de set. Shapovalov l’a sauvée grâce à un ace. Les deux joueurs se sont retrouvés au tie-break. Un tie-break à sens unique, 7/0 pour Goffin. C’était son quatrième match, cette année, à l’US Open, et c’était la troisième fois qu’il gagnait le premier set au jeu décisif.

Dans le deuxième set, Denis Shapovalov n’a pas du tout accusé le coup. Ou alors seulement dans le premier jeu, quand il a été mené 15/40. Il s’en est sorti, et il s’est emparé du service adverse, pour mener 3/1. Le Canadien n’a plus été rejoint, et il a logiquement gagné la manche, en réussissant beaucoup plus de points gagnants (11 contre 3). C’était la première fois qu’un set joué entre ces deux-là ne se terminait pas au tie-break (David Goffin avait gagné leur seule rencontre précédente 7/6-7/6).

Dans le troisième set, Denis Shapovalov n’a plus lâché son étreinte. Il a réussi un break d’entrée, et il a fait la course en tête. Face à quelqu’un qui servait aussi bien depuis le début du match, la situation de David Goffin devenait compliquée. Mais le dixième joueur du monde n’a pas abdiqué. Il a mené 15/30 dans le sixième jeu, et 30/40 dans le huitième jeu. En vain. Shapovalov a sauvé la balle de break grâce à un ace, encore une fois. Et il a empoché le troisième set quelques minutes plus tard. C’est logique, il était le joueur le plus agressif sur le court.

Dans le quatrième set, David Goffin était dos au mur. Pour s’en sortir, il devait absolument continuer à y croire, devenir le maître du court, espérer une petite baisse de régime de Denis Shapovalov (très solide dans les échanges), attaquer sans relâche, et éviter les fautes. Rien de tout cela n’est arrivé. Il a, au contraire, perdu le fil de la rencontre. Et il a cédé son service dès le troisième jeu, sur une double faute. Il n’avait pas encore réussi le moindre break, depuis le début du match, donc la situation devenait de plus en plus compliquée. Et le KO est venu d'un deuxième service concédé. La partie était perdue...