US Open : Novak Djokovic, un champion sous tension

Qui a dit que ce serait facile, et que c’était gagné d’avance ? Non, rien ne sera simple pour Novak Djokovic, durant cette quinzaine. S’il veut rester invaincu en 2021 dans les tournois du Grand Chelem, s’il veut encore un peu plus marquer l’histoire du tennis, il va falloir qu’il aille le chercher, ce titre, à l’US Open. "S’il veut" ? Mais bien sûr qu’il veut. Les victoires et la reconnaissance qui en découle. Il les veut tellement, et c’est normal, qu’il n’a pas encore réussi à complètement se libérer et à jouer à son meilleur niveau.

© Getty Images Lors de son premier tour à New York, il a rencontré le Danois Holger Rune, 145e mondial, et il a perdu le deuxième set. Au deuxième tour, il a facilement battu le Néerlandais Tallon Griekspoor, 121e mondial. Au troisième tour, le Japonais Kei Nishikori, 56e mondial, lui a pris le premier set. En huitième de finale, il a encore perdu la manche initiale, face à Jenson Brooksby, 99e mondial. Etonnant, tout cela. Mais seulement si l’on considère que Novak Djokovic est un robot, qui ne ressent aucune émotion au moment de devenir une légende de son sport. Ce qui est loin d’être le cas. Le Serbe est très humain en ce moment. C’est un champion fragile, mais qui tient. Sa quête, c’est l’Histoire du sport. Et il ne s’agit pas "simplement" d’accumuler les titres. Il faut que les gens arrêtent de se demander "tu es plutôt Roger Federer ou plutôt Rafael Nadal ?". Il est là aussi, lui, et il sera le plus grand. Il a des millions de supporters, mais toujours moins que les deux autres stars de la discipline. Ce qu’il ne comprend pas, et ce qu’il trouve injuste, il en fait son moteur depuis des années.

© Getty Images Il a besoin de l’amour du public. Il sait sans doute que si le Suisse ou l’Espagnol étaient proches d’un Grand Chelem calendaire, ils seraient plus encouragés que lui. Et cela le perturbe. A tel point qu’au premier tour, quand des spectateurs se sont mis à encourager le prometteur Holger Rune en criant "Ruuuuuuuuuuuune" (avec un "u" qui se prononce "ou"), Djokovic a entendu des huées, "hoooouuuuuu". On pouvait en effet s’y tromper. Cette hostilité, qui n’en était donc pas une, n’a pas dû l’aider à bien entrer dans le tournoi. Elle est tellement stressante, cette recherche de la saison parfaite en tournois majeurs. Personne n’y est plus arrivé depuis 1969. Que le numéro un mondial ne soit pas encore tout à fait lui-même est parfaitement compréhensible. Il a déjà craqué sous la pression aux Jeux Olympiques de Tokyo. Tant pis pour le Grand Chelem doré, il reste le Grand Chelem "tout court" à aller chercher. Depuis le début du tournoi, on lit dans l’attitude de Novak Djokovic comme dans un livre ouvert. Il est extrêmement tendu au début de ses matches, il joue faux par moments, mais il reste calme quand cela ne va pas. Ce qui est assez inhabituel. Il explose, il hurle, mais seulement quand tout va mieux. C’est clairement une décision prise avec son équipe : surtout ne pas disjoncter comme l’année dernière, quand il avait été disqualifié pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne (il n’y a plus de juges de ligne, cela dit). Ne pas se mettre en danger à cause d’une mauvaise attitude. Se "contenter" de jouer, et de gagner.

© Getty Images Le moment est crucial. Et c’est un peu un autre tournoi qui commence pour le Serbe. Finis les adversaires mal classés. Si la logique du classement est respectée, il rencontrera encore cette semaine Matteo Berrettini, Alexander Zverev et Daniil Medvedev. C’est du costaud. Et donc, en quart de finale, il sera opposé à un joueur italien qui lui a déjà posé des problèmes à Roland-Garros et à Wimbledon, cette année. Ou il se laisse envahir par ses émotions, et cela pourrait très mal se passer pour lui. Ou il se libère enfin, face à des joueurs d’un tout autre calibre que ces derniers jours. Et alors il sera à nouveau très difficile de le bousculer. Et maintenant, au dixième jour du tournoi, qui dit que ce sera facile ? Plus personne…