US Open – Novak Djokovic : "J’ai travaillé toute ma vie pour gagner des Grands Chelem et écrire l’histoire"

"Mais je m’épanouis aussi sous la pression. Je l’ai fait de nombreuses fois dans ma carrière. La pression est un privilège, elle l’est vraiment. C’est pour cela que vous travaillez jour après jour, toute votre vie, pour vous mettre dans une position unique afin de gagner des tournois du Grand Chelem et d’écrire l’histoire. En fin de compte, je suis un grand fan de tennis, un fan de l’histoire. J’admire ce sport. Je l’adore. J’ai cette chance, et je vais essayer de la saisir", a poursuivi le Serbe.

Djokovic , 34 ans, pourrait également dépasser ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal , qui manqueront tous deux le tournoi de Flushing Meadows pour cause de blessure, pour le plus grand nombre de titres du Grand Chelem masculin de l’histoire – le trio est à égalité avec 20 titres majeurs.

Alors que l’US Open débute véritablement ce lundi à New York, Novak Djokovic a déclaré que remporter le Grand Chelem du calendrier du tennis serait la plus grande performance de son illustre carrière.

Triple vainqueur de l’US Open (2011, 2015, 2018), Djokovic, âgé de 34 ans, possède un bilan de 75 victoires et 12 défaites dans ce tournoi new yorkais.

Ce sera la première fois que Djokovic reviendra à Flushing Meadows depuis qu’il a été sensationnellement exclu de l’US Open de l’année dernière après avoir frappé un joueur de ligne avec la balle lors de son match du quatrième tour contre Pablo Carreno Busta.

"Je suis conscient de l’énorme opportunité qui m’attend ici à New York, où j’ai toujours bien joué au fil des ans. C’est probablement le court de tennis le plus divertissant que nous ayons. Le public sera de retour dans le stade", a déclaré Djokovic.

"Je suis impatient. Honnêtement, je suis très motivé de jouer mon meilleur tennis. Mais je dois frapper une balle à la fois, essayer d’être dans le moment présent, avoir une étoile directrice en quelque sorte, un rêve de remporter un Grand Chelem ici, ce qui compléterait évidemment le Grand Chelem du calendrier".

"Je suis très inspiré et motivé par cela, sans aucun doute. Mais en même temps, je sais comment équilibrer les choses mentalement, avec beaucoup d’attentes autour. Ma participation ici, sans Rafa et Roger, je le ressens. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui vont regarder mes matches et qui attendent de moi que je fasse bien et que je me batte pour un Chelem", a-t-il conclu.