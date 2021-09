US Open : Novak Djokovic bat Matteo Berrettini et file en demi-finale

Novak Djokovic, le numéro un du tennis mondial, s’est qualifié pour les demi-finales de l’US Open, à New York. En quart de finale, il a éliminé l’Italien Matteo Berrettini 5/7-6/2-6/2-6/3. Il a donc perdu la première manche pour la troisième fois de suite, dans ce tournoi. Mais ses trois derniers sets ont été très impressionnants. Et il a donc battu Berrettini coup sur coup à Roland-Garros, à Wimbledon (en finale), et à l'US Open.

Le Serbe, qui vise le Grand Chelem calendaire, des victoires dans les quatre tournois du Grand Chelem de la saison, n’est plus qu’à deux succès d'un exploit historique.

En demi-finale, il sera opposé à l’Allemand Alexander Zverev, le joueur qui l’avait récemment éliminé aux Jeux Olympiques de Tokyo.