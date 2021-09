US Open : Novak Djokovic a cédé un set, avant de se qualifier pour le deuxième tour

Novak Djokovic, en quête d’un Grand Chelem calendaire historique à l’US Open, s’est qualifié pour le deuxième tour, en battant le jeune Danois Holger Rune (145e), qui a réussi à lui prendre un set 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1.

Le Serbe, qui compte par la même occasion porter à vingt et un le record du nombre de Grands Chelems remportés par un joueur, n’imaginait certainement pas que son entrée en matière prendrait plus de trois manches et plus de deux heures, face au 145e mondial.

D’autant qu’il a mis 28 minutes pour expédier le premier set. Mais, avec le culot de ses 18 ans, son adversaire, après avoir été certainement impressionné par l’évènement, a vite équilibré les débats et il a lâché ses coups, quand son prestigieux adversaire commettait subitement des fautes.

L’espace d’une heure, l’immense court Arthur Ashe s’est pris de frissons et a fait monter le volume sonore, pour pousser Rune, aux sons graves de "Roune, Roune, Roune !". Et ce dernier d’empocher le tie-break égalisateur.

Certainement vexé, quoique ne trahissant aucune émotion négative sur le court, Djokovic a alors élevé son niveau de jeu et accéléré le rythme aussi, comme pour pressuriser son jeune adversaire, qui a d’ailleurs fait appel au kiné pour se faire masser les jambes, apparues plus lourdes.

La suite s’est conclue très vite, "Nole" n’ayant pas de temps à perdre sur la route pour tenter de devenir à New York le "GOAT", "The greatest of All Time", le meilleur joueur de tous les temps.