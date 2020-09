US Open : Naomi Osaka et Victoria Azarenka joueront la finale

Victoria Azarenka (WTA 27) a battu pour la première fois Serena Williams (WTA 8) en Grand Chelem, après une série de dix défaites. La Bélarusse s'est imposée en demi-finale de l'US Open sur le score de 1-6 6-3 et 6-3, en 1h55. Elle affrontera en finale la Japonaise Naomi Osaka, samedi.

Il s'agira de la troisième finale à New York pour l'ex-numéro 1 mondiale. Elle tentera de décrocher un troisième Grand Chelem, après ses victoires à l'Open d'Australie en 2012 et 2013. Victoria Azarenka n'avait plus atteint le dernier carré d'un Grand Chelem depuis 2013, lorsqu'elle avait échoué en finale à Flushing Meadows, également face à sa bête noire Serena.

Celle-ci a réalisé un début de rencontre tonitruant, et a eu l'occasion de mener 2-0 dans la deuxième manche, avant de voir la Biélorusse complètement retourner le match. L'Américaine court toujours derrière son 24e titre en Grand Chelem, ce qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court, depuis sa victoire à Melbourne en 2017.

Naomi Osaka (WTA 9) a gagné la première demi-finale. La quatrième tête de série a écarté l’Américaine Jennifer Brady (WTA 41) en trois sets et 2h08 de jeu. La protégée de Wim Fissette a dû batailler pendant les deux premiers sets, avant de s’imposer sur le score de 7-6 (1), 3-6 et 6-3.

Elle disputera samedi sa deuxième finale à l’US Open, après y avoir décroché son premier titre en Grand Chelem en 2018.

L’Américaine Jennifer Brady, 28e tête de série, figurait quant à elle pour la première fois dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Ses meilleurs résultats jusqu’alors dataient de 2017, lorsqu’elle avait atteint les huitièmes de finale à Melbourne et déjà à Flushing Meadows. Un cap qu’elle a franchi cette année en écartant Angelique Kerber, ex-numéro 1 mondiale et 17e tête de série.