US Open : Leylah Fernandez et Carlos Alcaraz en quart, les teenagers ont confirmé

La Canadienne Leylah Fernandez et l’Espagnol Carlos Alcaraz sont considérés depuis un petit temps comme de grands espoirs du tennis mondial. Lui est même surnommé, un peu prématurément sans doute, "le nouveau Rafael Nadal".

L’US Open restera comme le tournoi qui leur a permis de confirmer tout le bien que les spécialistes pensaient déjà d’eux, et de s’affirmer aux yeux des amateurs de tennis. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale, deux jours après avoir réussi leur première très grosse performance en Grand Chelem.

Ils n’ont que dix-huit ans. En tout cas, Leylah Fernandez avait dix-huit ans en commençant ce tournoi. Elle fête ses dix-neuf printemps ce lundi.

Au troisième tour, elle avait éliminé la numéro trois mondiale, Naomi Osaka, tenante du titre. En huitième de finale, elle s’est débarrassée d’une autre ancienne numéro un mondiale, d’une autre lauréate de l’épreuve, l’Allemande Angelique Kerber, 4/6-7/6-6/2. En faisant encore preuve d’une maturité étonnante, et d’un talent certain. Et en comblant une nouvelle fois un retard d’un set et un break. Sa prochaine adversaire sera l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Carlos Alcaraz avait sorti le numéro trois mondial, Stefanos Tsitsipas, au troisième tour. En huitième de finale, il était opposé à un adversaire moins prestigieux, l’Allemand Peter Gojowczyk. Il a été bousculé, il a couru après le score. Et il a montré une belle force mentale pour s’en sortir, 5/7-6/1-5/7-6/2-6/0. Et pour gagner le droit de rencontrer le Canadien Felix Auger-Aliassime au prochain tour.