US Open : Le Sud-Africain Lloyd Harris, le "protégé" de Xavier Malisse, est en quart de finale

Xavier Malisse est de retour sur le circuit depuis quelques mois, comme entraîneur de Lloyd Harris. Il le suit en tournois à temps partiel, en alternance avec le coach de toujours du joueur sud-africain, Anthony Harris.

Depuis que "X-Man" est arrivé dans son équipe, Lloyd Harris est devenu un autre joueur. Coïncidence ? Sans doute pas…

Au printemps, il a disputé la deuxième finale de sa carrière et la première dans un ATP 500, à Dubaï. Cette année, il a battu Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov, Karen Khachanov, Rafael Nadal. Il est actuellement 46e mondial, ce qui est le meilleur classement de sa carrière.

Et il s’est qualifié pour son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem, en battant l’Américain Reilly Opelka 6/7-6/4-6/1-6/3.

Quand on lui demande d’évoquer l’importance de Xavier Malisse auprès de lui, Lloyd Harris est dithyrambique. "Il a eu une grande influence sur l’équipe, depuis qu’il nous a rejoints. Il a une énorme expérience, et je peux apprendre beaucoup de lui. Il s’est souvent retrouvé dans les situations que je connais aujourd’hui. Il a été un joueur phénoménal. Et maintenant, il peut m’aider à devenir meilleur. Nous nous amusons aussi beaucoup en dehors du court. Nous aimons traîner dehors, prendre un café, rire, discuter. Jusqu’à présent, nous avons apprécié chaque seconde passée ensemble. Il a vraiment un impact énorme sur moi. Et en ce moment, nous sommes dans une très bonne dynamique."

Cela sera utile, parce que Lloyd Harris rencontrera l’Allemand Alexander Zverev, quatrième joueur mondial, en quart de finale de l’US Open.