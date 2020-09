US Open : Le feuilleton continue; Kristina Mladenovic est exclue du double

La situation est de plus en plus rocambolesque, pour les joueurs et joueuses placés dans une "bulle dans la bulle", pour avoir été en contact avec Benoît Paire. Le Français a été testé positif au coronavirus il y a huit jours. Et depuis, ceux qui l’ont côtoyé à New York ne savent plus sur quel pied danser.

Soumis à des mesures sanitaires plus strictes dès le début du tournoi, placés dans une bulle dans la bulle, ils ont malgré tout pu disputer leurs matches. Mais cela, c’était avant…

Ce vendredi, Adrian Mannarino a pu monter sur le court, pour son troisième tour face à Alexander Zverev, mais après plusieurs heures d’incertitudes et de négociations.

Ce samedi, la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos, premières têtes de série de l’épreuve, ont été retirées du tableau. Elles avaient déjà franchi le premier tour.

Même situation, décisions différentes. Personne n’y comprend plus rien. Ce que l’on sait, c’est que la décision a été prise par les autorités sanitaires du Comté de Nassau, et pas du tout par le tournoi, ni par la Fédération Américaine de Tennis.

Kristina Mladenovic repart en quarantaine, avec interdiction de sortir de sa chambre d’hôtel. Kirsten Flipkens et Ysaline Bonaventure, notamment, qui étaient déjà éliminées, sont dans la même situation.