US Open - Le coup de gueule d'Andy Murray envers Stefanos Tsitsipas : "Tu as perdu mon respect"

Membre du Conseil des joueurs, Murray a ensuite expliqué que des discussions étaient en cours pour légiférer sur ces fameux toilet-breaks, zones floues qui suscitent pas mal de critiques pour l'instant : ""Une des suggestions est que si vous prenez une pause, ou un temps mort médical, avant un jeu de service adverse, vous êtes forfait pour ce jeu. Une autre idée serait d’avoir droit à deux pauses de cinq minutes par match. Il y a plusieurs propositions, il faut voir. Mais il faut faire quelque chose. On en parle tout le temps, et rien n’est fait.'"

D'une poignée de main glaciale au possible, le Britannique a tacitement exprimé son mécontentement après la fin du match. En conférence de presse, il s'est ensuite épanché plus longuement sur le comportement de son adversaire : "Le problème n’est pas la pause en elle-même, c'est la durée. Je savais que je devais m’attendre à ça face à lui. Vous pouvez vous préparer mentalement autant que vous voulez, quand devez vous arrêter sept ou huit minutes au milieu d’un match aussi brutal, ça vous affecte physiquement. L'organisme se refroidit, l’adrénaline s’échappe. C'est décevant parce que je crois que tout cela a eu une influence sur l’issue de la partie. Je ne dis pas que j’aurais gagné, loin de là. Mais ça a joué. C’est un super joueur, rien à dire. Mais j’ai perdu du respect pour lui."

3 interruptions coup sur coup, et 20 minutes de pause au total, qui ont saccadé le rythme du match et visiblement énervé Andy Murray, qui n'a cessé de geindre auprès de l'arbitre.

Dos au mur et malmené par un Andy Murray qui semblait retrouver ses cannes d'antan, le Grec a pris une longue pause (toilet-break) d'une dizaine de minutes après la 2e set, une autre à la fin du 4e et un temps-mort médical après la 3e manche.

Décidément Stefanos Tsitsipas ne se fait pas que des amis sur le circuit pour le moment. Déjà critiqué par Alexander Zverev à Cincinnati, le Grec a, à nouveau, fait rager l'un de ses adversaires, Andy Murray en l'occurrence. La cause de cette dispute ? Les nombreuses interruptions (plus ou moins longues) quémandées par Tsitsipas à l'arbitre tout au long d'un match, finalement difficilement remporté par le Grec.

Une nouvelle fois pointé du doigt, Tsitsipas lui a botté en touche, ne jetant pas encore davantage d'huile sur le feu : "S'il a quelque chose à me dire, c’est mieux d’en parler entre nous. Je n'ai enfreint aucune règle. On a droit à deux pauses toilettes dans un match en cinq sets. J'ai clairement pris mes vêtements de rechange quand j'ai quitté le court, et l'interruption a duré le temps que je me change et que je revienne. Tant que je suis dans les règles, tout va bien. Mais je n'ai rien contre lui, vraiment."

Au bout du suspense et d'un superbe thriller, Tsitsipas s'est finalement imposé en cinq sets 2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-4 pour se qualifier pour le 2e tour. Malgré de nets progrès dans son tennis et un physique visiblement retrouvé, Murray, lui, reste à quai. Frustré par le comportement de son adversaire et probablement très déçu du résultat final.