US Open : La vaccination devrait-elle être obligatoire, pour les joueurs de tennis ?

1/9 : Victoria Azarenka souhaite une vaccination obligatoire pour les joueurs et les joueuses de... Un an après le total huis clos de septembre 2020, l’US Open est l’un des premiers très grands événements sportifs à retrouver sa "full capacity". Chaque jour, plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont autorisés à garnir les tribunes. Ils peuvent se rendre à Flushing Meadows à une condition : être vaccinés, en tout cas avoir reçu au moins une dose. Un test ne suffit pas. Cette obligation n’a déclenché aucun scandale. Elle est assortie des mesures sanitaires classiques, masque et lavage des mains. Et d’une injonction, ne pas s’approcher des joueurs pour leur demander un autographe, cette année. Des joueurs, et des joueuses, qui eux, ne sont pas forcément vaccinés. Ce n’est pas obligatoire, donc tous ne le font pas. Près de la moitié des joueuses et un peu plus de la moitié des joueurs ont reçu leurs deux doses, d'après la WTA et l'ATP, qui gèrent le circuit. Stefanos Tsitsipas, par exemple, n’a pas reçu ses piqûres. Et il n’a pas l’intention de se faire vacciner tant qu’il aura le choix. La Biélorusse Victoria Azarenka n’est pas du tout du même avis que le joueur grec. Après sa victoire au deuxième tour, elle a soulevé un paradoxe : "Il est un peu bizarre que les supporters soient obligés d’être vaccinés, et pas les joueurs. Je pense qu’il est inévitable qu’on arrive à une vaccination obligatoire pour les joueurs, comme cela se fait dans d’autres sports. Je ne vois même pas pourquoi certains freinent encore. On veut tous être en sécurité, et continuer à faire notre métier". Elle a ajouté que beaucoup de joueurs étaient contre la vaccination, mais ne maîtrisaient pas du tout le sujet.