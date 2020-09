US Open : L'été "pourri" de Novak Djokovic

Avant sa disqualification, en huitième de finale de l’US Open, Novak Djokovic avait gagné tous les matches qu’il avait disputés en 2020. 26 matches…

Il était très logiquement le grandissime favori d’un tournoi qu’il avait déjà gagné trois fois. Sportivement parlant, tout allait bien pour lui.

Mais pour le reste…

Le Serbe n’a pas cessé d’être au cours de polémiques, cet été. Il y a eu quelques déclarations "particulières" à propos du coronavirus ; il y a eu récemment la création controversée d’une nouvelle association de joueurs. Il y a surtout eu, en juin, l’organisation d’une série d’exhibitions dans les Balkans, l’Adria Tour. Un fiasco total. Des tribunes combles, aucune distanciation, et une conséquence immédiate, le coronavirus s’en est donné à cœur joie. Plusieurs joueurs ont été infectés, dont lui-même.

Il avait voulu mettre sur pied un événement caritatif, le projet était louable. Mais irréfléchi. L’image de Novak Djokovic en a pris un coup, même si ce raté n’était pas intentionnel.

Le parallélisme est étonnant. Ce qu’il a fait sur le Court Central de l’US Open, face à Pablo Carreno Busta, n’avait rien d’intentionnel non plus. On peut même dire que c’est anodin, de balancer une balle derrière soi, avant d’aller s’asseoir sur sa chaise. Pas mal de joueurs le font.

Mais, même lors d’un tournoi disputé à huis clos, il y a du monde sur le court. "Djoko" a touché une juge de ligne, et les conséquences sont une fois de plus catastrophiques pour lui. Même s’il ne l’a pas fait exprès, le règlement est le règlement. Il a atteint quelqu’un, donc il est disqualifié. Il a bien essayé de discuter, mais il savait très bien qu’il allait devoir quitter le tournoi.

Il ne gagnera pas son dix-huitième tournoi du Grand Chelem, dans une semaine. C’est très important pour lui, qui veut à tout prix terminer sa carrière avec plus de tournois majeurs à son palmarès que Roger Federer (qui en a vingt), et Rafael Nadal (qui en a gagné dix-neuf pour le moment).

Djokovic ne prend aucun point à New York. Ni aucun chèque, puisque son "prize money" lui est retiré. Et il se verra sans doute infliger une amende supplémentaire. Tout cela n’est bien sûr pas l’essentiel, pour lui.

Le tournoi est désormais plus ouvert que jamais. Pour la première fois depuis six ans, un Grand Chelem va couronner un nouveau vainqueur. Et, s’il parvient à battre Denis Shapovalov dans la nuit, c’est Pablo Carreno Busta que David Goffin rencontrera en quart de finale.