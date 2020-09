US Open : Joachim Gérard se qualifie pour les demi-finales

Il reste un Belge en compétition, à l’US Open. Joachim Gérard, engagé dans le tournoi en fauteuil, s’est qualifié pour les demi-finales. Il a battu l’Américain Casey Ratzlaff 4/6-6/3-6/0.

Joachim Gérard, quatrième joueur mondial, était opposé à un adversaire classé à la vingtaine place, présent à New York grâce à une invitation. On aurait pu s’attendre à un score plus beaucoup sévère. Le retour à la compétition du Belge, qui n’avait plus disputé de match officiel depuis le mois de mars, explique peut-être ce match compliqué.

En demi-finale, Joachim Gérard sera opposé au numéro un mondial, le Japonais Shingo Kunieda.