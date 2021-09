US Open – Ils ont réussi le Grand Chelem calendaire (1/2) : Donald Budge

Novak Djokovic n’ajoutera donc pas le petit bonus en or, mais il n’est peut-être plus qu’à quelques jours d’un immense exploit sportif, le Grand Chelem calendaire. Il va tenter de gagner les 28 matches qu’il aura joués en 2021, dans les tournois du Grand Chelem.

Le Serbe a rêvé du "Grand Chelem doré", jusqu’il y a quelques semaines, jusqu’à sa défaite à Tokyo. Gagner à Melbourne, à Paris, à Londres, à New York, et aux Jeux Olympiques, c’est une performance réussie par Steffi Graf en 1988.

En 1937, il gagne Wimbledon, puis l’US Nationals (le futur US Open). Et cette année-là, il aide les Etats-Unis à s’imposer en Coupe Davis, pour la première fois depuis dix ans.

A quinze ans, il remporte un championnat junior régional. Deux ans plus tard, il est champion junior, puis senior, des Etats-Unis. Sa carrière est lancée, et tout va très vite.

© AFP or licensors

Six à la suite

Mais il a eu une autre idée en tête. Et il ne la confie qu’à son grand ami et partenaire de double Gene Mako. Il est fort, et il est persuadé qu’il peut faire encore mieux en 1938 qu’en 1937. Et qu’il peut réussir ce que personne n’a encore jamais fait, gagner les quatre tournois majeurs la même saison.

A la fin des années 30, la concurrence n’était pas aussi acharnée qu’aujourd’hui, d’autant que d’autres grands joueurs avaient, eux, accepté de passer professionnels.

Et puis l’Allemand Gottfried Von Cramm, le plus grand rival, celui qu’il avait rencontré lors des deux grandes finales, en Angleterre et aux Etats-Unis, n’est plus là. Il avait été emprisonné dans son pays par Adolf Hitler, pour homosexualité.

Les adversaires ne sont pas à la hauteur, mais tout n’est pas facile pour autant.

Pour pouvoir disputer le premier grand tournoi de l’année 1938, à Melbourne, Donald Budge a dû se faire inviter et aider financièrement par la Fédération Australienne. Et le voyage en bateau a duré trois semaines (rien que pour l’aller). Mais cela valait la peine, l’Américain a gagné le tournoi sans céder le moindre set.

Dans la foulée, il s’est directement rendu à Paris, sans rentrer chez lui. Et il s’est imposé à Roland-Garros, pour détenir à ce moment-là les quatre tournois du Grand Chelem.

Puis il a gagné Wimbledon, encore une fois sans perdre un set et encore une fois en simple, en double, et en double mixte. Et à l’US Nationals, il s’est retrouvé en finale face à Gene Mako, l’ami, celui qui savait depuis le début. Donald Budge a gagné, une fois de plus. Le premier Grand Chelem de l’histoire était bouclé.