US Open : Fin de parcours pour Greet Minnen, battue au troisième tour par Bianca Andreescu

Cela fait une éternité que Bianca Andreescu n’a plus perdu un match à l’US Open. Cela fait trois ans. A cette époque, elle avait été éliminée au premier tour des qualifications.

Un an plus tard, elle gagnait le tournoi. Deux ans plus tard, elle était absente. Elle n’a d’ailleurs pas joué un seul match en 2020, à cause de plusieurs blessures. Et donc trois ans plus tard, elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de son épreuve préférée, aux dépens de Greet Minnen, 104e mondiale.

6/1-6/2, le score est sévère, mais il reflète la domination de la Canadienne, septième joueuse mondiale. Greet Minnen a réussi à gagner le deuxième jeu, sur son service, avant de se procurer la première balle de break du match, mais de perdre neuf jeux de suite. Tout a été trop vite pour elle. Tout était trop solide, en face.

Cela n’enlève rien à la belle semaine de la joueuse belge. Elle s’est retrouvée parmi les trente-deux meilleures joueuses du tournoi alors qu’elle n’aurait pas dû participer au dernier Grand Chelem de la saison. Battue au dernier tour des qualifications, elle avait été repêchée à la suite d’un forfait.

Et elle avait saisi sa chance, en battant deux adversaires mieux classées qu’elle, aux deux premiers tours. Donc deux victoires en qualifications, deux victoires dans le grand tableau, deux victoires en double (et son parcours avec Alison Van Uytvanck n’est peut-être pas terminé). On ajoute une future première entrée dans le top 100 (largement, en plus), et pas mal d’expérience acquise. Malgré la leçon prise face à Bianca Andreescu, il y a pas mal de positif à retenir.

Ecoutez Greet Minnen, et regardez un résumé du match...