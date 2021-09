US Open : Faire le break, c’est bien; faire un break, cela crée la polémique

La question divise. Pour les uns, ces pauses sont beaucoup trop longues, cassent le rythme du match et sont tout sauf fair-play. Pour les autres, elles sont normales et naturelles.

C’est pratiquement devenu le sujet principal de cet US Open : les sorties de court du numéro trois mondial, Stefanos Tsitsipas . Elles ont énervé ses deux premiers adversaires, Andy Murray (qui en a "subi" deux) et Adrian Mannarino. Dès que le joueur grec file au vestiaire, on se rue maintenant sur son chrono…

Du déjà vu, à Roland-Garros

Il a tout à fait raison, il ne fait rien d’illégal. Le règlement permet des pauses toilettes d’une durée "raisonnable". Le manque de précision génère pas mal de dérives en ce moment. Plusieurs passionnés de statistiques se sont amusés à répertorier les "pauses pipi" de Tsitsipas au cours de ses deux derniers tournois. Il y en a pris huit, en six matches. Et au total, elles ont duré plus de 63 minutes. Plus d’une heure de sorties de courts en six rencontres ! Plus d’une heure de frustration pour ses adversaires, sans doute.

A Roland-Garros, cette année, c’est Novak Djokovic qui avait envie d’aller voir ailleurs, de temps en temps. Précisément quand il était malmené. C’est arrivé deux fois quand il a perdu les deux premiers sets, face à Lorenzo Musetti en huitième de finale, et face à Tsitsipas (justement) en finale. Chaque fois il a réussi une "remontada" juste après. Et jamais le Serbe n’a affirmé qu’il avait un besoin pressant. C’est clair, c’est net, ces pauses étaient destinées à se remettre les idées en place, à tirer un trait sur ce qui venait de se passer, et à revenir sur le terrain avec un mental de vainqueur. Et des vêtements bien frais.

Stefanos Tsitsipas a donc bien appris la leçon. Il multiplie maintenant les pauses. Une première polémique est née il y a quelques jours à Cincinnati, quand Alexander Zverev a laissé entendre que son adversaire aurait pu communiquer par SMS, au vestiaire, avec son entraîneur de père. Une sortie programmée pour recevoir des conseils, c’est très improbable. Et ce serait totalement interdit. Quand un joueur sort, il est accompagné d’un juge de ligne, et il ne peut avoir de contact avec personne.