US Open : Elise Mertens, tenante du titre, éliminée en double

Elise Mertens et sa coéquipière biélorusse Aryna Sabalenka avaient gagné leur premier tournoi du Grand Chelem il y a un an, à New York. Elles ne renouvelleront pas leur titre. Elles ont été éliminées en quart de finale par l’Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva, 6/4-7/6(1). Elles ont sauvé deux balles de match à 6/4-5/3; elles ont forcé un jeu décisif; mais elles n'ont pas réussi à complètement retourner la situation.

Elise Mertens et Aryna Sabalenka étaient les deuxièmes têtes de série de l’épreuve. Et les mieux classées des équipes toujours en lice, après l’exclusion de Kristina Mladenovic et Timea Babos.

Après les six premières journées de l’US Open, les Belges avaient réussi la performance d’être toujours présents dans tous les tableaux mis en place cette année (il n’y a exceptionnellement pas de double mixte, ni d’épreuves pour les juniors).

Il n’y a donc plus personne en double dames. Mais il reste Sander Gillé et Joran Vliegen en double messieurs, Elise Mertens et David Goffin en simple. Ainsi que Joachim Gérard, qui entrera en compétition dans quelques jours, dans les épreuves en fauteuil.