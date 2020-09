US Open : Elise Mertens se qualifie pour les huitièmes de finale

Elise Mertens a franchi le troisième tour de l'US Open. Elle a éliminé l'Américaine Catherine McNally, 24e mondiale, 7/5-6/1.

Elle s'en est très bien sortie, dans la première manche. Menée trois jeux à zéro, elle est revenue. Et dans le dixième jeu, elle a sauvé deux balles de set. Elle a très bien négocié les points les plus importants. Et comme la veille, elle a encore affiché toute sa détermination, à coup de grands cris. Une fois le premier set empoché, elle n'a plus laissé son adversaire espérer le moindre retournement de situation.

En huitième de finale, Elise Mertens pourrait être opposée à une autre Américaine, Sofia Kenin, tête de série numéro deux, et gagnante de l'Australian Open, en début d'année. Ou alors, elle rencontrera la Tunisienne Ons Jabeur.