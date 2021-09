US Open : Elise Mertens se qualifie facilement pour le troisième tour

Au premier tour, face à la Suédoise Rebecca Peterson, Elise Mertens avait souffert pendant trois heures et quarante minutes. Et elle s’en était sortie en sauvant six balles de match.

Au deuxième tour, rien de tout cela, et heureusement. Elle a battu la Grecque Valentini Grammatikopoulou, 6/2-6/2. Et la rencontre n’a cette fois duré qu’une heure et vingt minutes. Elle avait commencé avec presque une heure de retard, à cause de la pluie. Et elle a été interrompue pendant une demi-heure avant le dernier jeu, toujours à cause de la météo.

Tout n’était pas parfait dans la prestation de la joueuse belge, loin de là, mais on constate qu’elle commence à se libérer et à bien entrer dans son tournoi.

Ce n’est qu’un détail pour ce match-ci, mais il faudra qu’Elise Mertens parvienne à mieux tenir son service, pour la suite. Elle a perdu trois fois sa mise en jeu. C’est un peu trop, face à quelqu’un que l’on domine vraiment. Bien sûr, rien de grave pour cette fois, d’autant qu’elle a pris le service de Grammatikopoulou sept fois sur huit.

Au troisième tour, elle aura tout intérêt à très, très, bien jouer, si elle veut s’en sortir. Parce qu’elle sera opposée à une fille qui peut être redoutable, et qui l’est souvent depuis deux ans au moins, la Tunisienne Ons Jabeur, tête de série numéro 20 du tournoi.