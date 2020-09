US Open : Elise Mertens s'incline face à Victoria Azarenka, en quart de finale

Elise Mertens ne participera pas, lors de l’US Open 2020, à sa deuxième demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. Elle n’a rien pu faire contre la Biélorusse Victoria Azarenka, ancienne numéro mondiale, qu’elle rencontrait pour la première fois. Elle s’est inclinée 6/1-6/0. La partie, à sens unique, n’a duré qu’une heure et treize minutes.

Et la joueuse belge a subi l’une des pires défaites de sa carrière. Dommage, de terminer sa tournée américaine de cette manière. Elle avait atteint les demi-finales du tournoi de Cincinnati; elle a participé aux quarts de finale de l'US Open. Elle va devoir retenir le plus positif, au moment d'aller jouer sur la terre battue européenne.

Au tour précédent, face à Sofia Kenin, Elise Mertens avait particulièrement bien servi. Cette fois, elle n’est jamais parvenue à se libérer, ni à se rebeller. Cette arme-là, sa mise en jeu, lui a posé d’énormes problèmes. 52% de premières balles (et 40% dans la première manche), c’est trop faible, quand on rencontre une adversaire aussi efficace en retour. La Belge n’a pas gagné une seule fois son service, durant ce match. Et elle a commis trop de fautes directes, ce qui ne pardonne pas, face à quelqu’un qui ne rate pratiquement rien.

Ces dernières semaines, Victoria Azarenka semble avoir retrouvé le niveau, l’agressivité, et la confiance qui lui avaient permis de gagner des tournois du Grand Chelem, il y a quelques années. C’est elle qui retrouvera Serena Williams en demi-finale. Ce sera encore un match de mamans…