US Open : Elise Mertens s’en sort de justesse au premier tour, après avoir sauvé six balles de match

Elise Mertens s’est qualifiée pour le deuxième tour de l’US Open, et c’est bien le plus important. Mais que ce fut difficile… La joueuse belge, seizième mondiale, a dû sauver six balles de match (à trois moments différents), avant de vaincre la Suédoise Rebecca Peterson, 3/6-7/6-7/6. Et cela, à l’issue d’une bagarre de trois heures et quarante minutes.

Elise Mertens a perdu huit fois son service. Elle a commis treize doubles fautes, et 44 fautes directes. Elle a été menée 6/3-5/3. Elle n’a pas du tout produit son meilleur tennis, mais elle a montré son meilleur mental. Et si elle a fini par s’en sortir, c’est pour cette raison-là, parce qu’elle s’est battue, parce qu’elle a refusé de perdre. Elle a poussé de nombreux grands cris de rage, quand elle a gagné des points importants, dans les deux dernières manches.

Après la balle de match, elle n’a pas crié. Elle a poussé un grand "ouf" de soulagement. Elle a gagné le droit de continuer son parcours, et de défier la Grecque Valentini Grammatikopoulou au deuxième tour.