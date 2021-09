US Open : Elise Mertens éliminée en huitième de finale par Aryna Sabalenka

Elise Mertens n'ira pas en quart de finale de l'US Open, comme elle l'avait fait lors des deux dernières éditions du tournoi. Elle a été battue par la numéro deux mondiale, sa copine et son ancienne partenaire de double, Aryna Sabalenka. La Biélorusse s'est imposée 6/4-6/1.

Cela fait trois ans que la Belge, seizième mondiale, n'arrive plus à maîtriser la puissance de cette adversaire-là. C'est sa cinquième défaite de suite, face à elle.

Sabalenka a eu un gros problème en première manche, son service. Elle a multiplié les doubles fautes. Mais elle n'en a pas subi trop de conséquences négatives, parce qu'elle était bien là, impériale dans l'échange.

Et c'est Elise Mertens qui a craqué la première. Menée 5/4, et sous pression, elle a complètement loupé son jeu de service. La première manche était perdue, et la confiance de la Belge s'est envolée. Elle n'a rien pu faire dans le deuxième set.

Son tournoi en simple est terminé. Il lui reste le double...