US Open : deux joueuses, deux entraîneurs, un coronavirus, une finale

Naomi Osaka et Victoria Azarenka étaient en finale du tournoi de Cincinnati, organisé à New York, juste avant l’US Open. La Japonaise a dû déclarer forfait, sur blessure, avant ce dernier match.

Naomi Osaka et Victoria Azarenka sont aussi en finale de l’US Open. Coïncidence ? Sans doute pas.

Ces deux joueuses sont tout simplement les meilleures, depuis la reprise. Parce qu’elles ont sans doute très bien géré la longue interruption de la saison. Et qu’elles ont mis cette période à profit pour encore s’améliorer. Pas uniquement d’un point de vue tennistique. Elles savent jouer ; elles ont déjà gagné deux tournois du Grand Chelem chacune. Mais il y a le reste, et tout est lié.

De mars à juillet, Naomi Osaka a été privée de tournois, comme les autres joueuses. Son coach belge, Wim Fissette avait déjà expliqué à quel point cette période sans tennis avait permis à sa joueuse de sortir de sa chrysalide. Après le confinement, le duo s’est retrouvé, et a beaucoup travaillé. Les saisons sont chargées, et les sessions d’entraînements ne durent jamais aussi longtemps, d’habitude.

Wim Fissette explique. "Il était important, pour elle, de prendre du repos. Et ensuite, pour nous, de s’entraîner pendant dix semaines. On n’a jamais l’occasion de travailler pendant aussi longtemps, pour améliorer des choses, pour travailler physiquement. Elle est maintenant "super fit". On a vraiment utilisé ce temps 'libre', pour en faire une meilleure joueuse".

Toutes les joueuses ont pu travailler de la même façon, évidemment. Mais la Japonaise ne partait pas de zéro non plus. Il ne manquait pas grand-chose à la Japonaise, gagnante de l’US Open 2018 et des Internationaux d’Australie 2019, pour revenir à son meilleur niveau. Et cette étape du "pas grand-chose", elle l’a franchie.

Elle a été aidée par un entraîneur à succès, qui travaille avec elle depuis le début de l’année, Wim Fissette. Le palmarès du Belge est connu et reconnu : trois titres du Grand Chelem avec Kim Clijsters, une finale en Grand Chelem avec Sabine Lisicki, une finale en Grand Chelem avec Simona Halep, un titre en Grand Chelem avec Angelique Kerber.

Il est le coach de Victoria Azarenka en 2016, quand elle a réussi le doublé Indian Wells/Miami, que seules Steffi Graf et Kim Clijsters avaient réalisé avant elle. Quelques semaines plus tard, elle annonce qu’elle est enceinte. A la fin de l’année, elle met au monde un petit Leo.

La suite est beaucoup plus compliquée. Quand elle a voulu reprendre la compétition, une bataille judiciaire très compliquée s’est engagée avec le père de son fils. Pour ne pas perdre la garde son enfant, elle a été obligée de rester aux Etats-Unis. Elle a dû faire l’impasse sur énormément de tournois, pendant plusieurs années.

Victoria Azarenka recommence à travailler avec Wim Fissette pour la saison 2019. "Ramener Vika au top est le plus grand défi de ma carrière", dira-t-il à l’époque. Aujourd’hui, il constate : "On a bien travaillé, l’année dernière. Il y a eu des moments où tout aurait déjà pu changer. Il y a eu des matches qu’elle aurait pu gagner, mais qu’elle a perdus. Et c’est finalement ce qui lui est arrivé à Cincinnati. Elle a gagné des matches très serrés, et elle a pris beaucoup de confiance."

C’est ce qui a manqué pendant longtemps à la Biélorusse, la confiance. Avant la tournée américaine, elle n’avait pas gagné un match pendant un an. Elle doutait, elle se blessait. Et elle doutait encore plus, au point d’envisager de mettre un terme à sa carrière.

La collaboration avec Wim Fissette s’est arrêtée. Au début de l’année 2020, Victoria Azarenka a cherché un partenaire d’entraînement. L’Académie Mouratoglou lui a "prêté" le Français Dorian Descloix. Ce duo-là aussi a tiré profit du gel de la saison. A distance puis ensemble, elle et lui ont appris à se connaître, et à travailler ensemble. Le sparring est vite devenu coach. Un coach d’autant plus appliqué que c’est sa première expérience d’entraîneur. Il a aidé sa joueuse à se reconstruire un physique de compétition. Il l’a soutenue quand elle tentait de retrouver la confiance.

A Cincinnati, l’ancienne gagnante de l’Open d’Australie 2012 et 2013 a sauvé sept balles de set, dans deux matches différents. Autant de déclics supplémentaires. Elle s’est battue, et elle a gagné le tournoi. Et, au comble de la confiance, désormais, elle a enchaîné à l’US Open.

Wim Fissette se retrouve donc dans une situation particulière. La finale oppose sa joueuse à son ancienne joueuse. Il les connaît par cœur toutes les deux. Il ne considère pourtant pas cela comme un atout supplémentaire dans son jeu, et dans celui de Naomi Osaka. "Cela ne change pas grand-chose pour moi. Je fais toujours mes analyses de la même façon, concernant les adversaires. J’ai appris une chose importante, à l’époque où je coachais Angelique Kerber. Un jour, elle a rencontré Johanna Konta, avec qui j’ai travaillé aussi. Et je lui ai donné beaucoup trop d’informations. J’ai bien compris la leçon, et c’est une erreur que je ne veux plus faire. Je vais me contenter de préparer le mieux possible ma joueuse."